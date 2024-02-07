屏東市5大醫院通過衛福部評鑑　市長周佳琪：繼續提供優質服務

▲屏東市長周佳琪到醫院張貼祝賀紅榜 。（圖／屏東市公所提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市市長周佳琪於今(7)日向屏東市的屏東基督教醫院、寶建醫院、民眾醫院、屏東榮民總醫院以及復興醫院5家醫療院所表示恭賀，這五家醫療院所已通過衛福部2023年的地區醫院評鑑。周市長表示，這5家醫院的成功是屏東市醫療服務品質的見證，也是對醫護人員辛勤工作的肯定。她鼓勵醫院繼續提供優質的醫療服務，為屏東市民健康把關。

此外，周市長也到屏東基督教醫院、寶建醫院以及屏東榮民總醫院親貼紅榜，以示感謝與祝賀。她表示，這是對醫院努力工作的認可，也是對未來更高目標的期許。其中，屏東基督教醫院不僅通過了醫院評鑑，更是屏東唯一一家通過緊急醫療能力-重度急救責任評鑑的醫院，這份殊榮是對醫院在緊急醫療服務方面的高度認可。

周市長期許屏東市的醫療服務能繼續提升，為市民提供更好的醫療環境和服務。她並對所有醫護人員表示最高的敬意和感謝，並期待他們在未來能繼續為屏東市的醫療事業做出更大的貢獻。

她強調，這五家醫院的成功，以及屏東基督教醫院的特別成就，都是屏東市醫療服務的驕傲。她期盼看到更多的醫療院所達到這樣的成就，為屏東市的醫療服務設立更高的標準。