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社會 社會焦點 保障人權

快訊／假釋第1天　陳致中低調赴地檢署向觀護人報到

▲▼陳致中假釋通過，可以回家過年了。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陳致中獲得假釋，得以回家過年。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

民進黨前高雄市議員陳致中因洗錢、偽證遭判刑1年2個月，2023年5月中旬入監服刑，而他在過年前申請假釋，日前高院已裁准保護管束，陳致中昨（6）日晚間7時許獲釋步出監獄，由妻子黃睿靚開私家車接他返家準備過年；依照規定，陳致中假釋後的24小時內，須向地檢署觀護人報到。據了解，陳致中在今（7）日中午利用人少的時刻，已經低調到高雄地檢署執行科完成報到手續。

陳致中假釋獲准，昨晚7點多步出高雄二監，面對現場守候的媒體，他沒有多說話，全程僅說謝謝。太太黃睿靚開著日系車來接他，不過過程中他一度打不開後車廂，後來直接將手上的行李放到後座後，便坐上副駕駛車離開。

陳致中因涉及父親前總統陳水扁家族相關弊案中，幫母親吳淑珍洗錢，去年4月26日被最高法院駁回上訴，判刑1年、併科罰金150萬元定讞，加上2011年因偽證罪遭判刑3月，2罪合併執行1年2月。

陳致中在去年5月頂著一顆平頭到高雄地檢署報到，而在坐牢約9個月後，陳致中申請假釋獲得通過，可返家過農曆新年。獄方說，這次春節期間有17人假釋，沒有特別針對陳給予特殊待遇。

根據假釋規定，陳致中必須在24小時內向觀護人報到，據了解，陳致中今日中午利用人少的時候，到高雄地檢署執行科完成報到手續，並沒有任何人發現，十分低調。

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