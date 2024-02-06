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社會 社會焦點 保障人權

陳致中假釋快速放人非特例　矯正署過年前釋千囚

▲▼陳致中假釋通過，可以回家過年了。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲前總統陳水扁兒子陳致中因洗錢等罪服刑9月，今（6日）假釋離開高雄第二監獄（燕巢）回家過年。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者黃哲民／台北報導

前總統陳水扁兒子陳致中因在扁家弊案中犯偽證、洗錢等罪，被合併判刑1年2月，在高雄第二監獄（燕巢）服刑9個多月，今（6日）假釋出獄，矯正署同步發布新聞稿，強調歲末年終、佳節思親，援例加速審核假釋，春節前將有1000多名受刑人假釋出獄，期盼更生人回家共享天倫，成為守法好國民。

現年45歲的陳致中在阿扁與妻子吳淑珍所涉犯的國務機要費案，被抓包應訊做偽證，2011年8月被判刑3月定讞，獲准易服社會勞動，到高雄監獄（大寮）教受刑人英文546小時結案，後因在父母所犯龍潭購地等弊案觸犯洗錢罪，去年（2023年）4月被判刑1年、併科罰金150萬元定讞。

經高院裁定陳致中所犯偽證、洗錢2罪合併應執行1年2月徒刑，陳致中去年5月11日報到入監，因服刑過半且累進處遇成績達到門檻，矯正署日前通過陳致中的假釋申請，高院今下午裁定陳致中假釋中付保護管束，扣除先前執行完畢的偽證3月徒刑，陳致中在剩餘11個月的刑期中，執行率逾8成。

▲▼陳致中與父親陳水扁。（圖／翻攝陳致中臉書）

▲陳致中（右）因在父親陳水扁（左）所涉犯國務機要費、龍潭購地等案做偽證與洗錢，被合併判刑1年2月入監。（圖／翻攝陳致中臉書）

依規定，執行檢察官收到法院的付保護管束裁定，核發保護管束命令給監所，須在文到24小時內放人，高雄二監今傍晚下班前收到高檢署核發陳致中的保護管束命令，晚間8點前就辦妥流程放人，被譽為充滿效率的表現。

矯正署同步發布新聞稿，強調歲末年終，佳節思親，闔家團圓誠屬高牆內受刑人心中最企盼的願望。為落實人道關懷，矯正署援例加速審核假釋，由檢察機關聲請保護管束裁定並核發釋放命令。

矯正署指出，統計2023年12月份至2024年2月份，許可假釋者有1061名，最多為臺中監獄106人、其次為台北監獄73人、彰化監獄50人，各矯正機關於收到檢察官保護管束命令後，依法辦理釋放手續，期盼獲准假釋重返社會的更生人，能與家人共享天倫，並在親情感召下，保持善良品性，成為守法的好國民。

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