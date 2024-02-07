　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

車不見急報警「10分鐘就尋獲」　車主搞烏龍...搞錯停車地點

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼65歲的潘男發現自己車不見了報警協助，警方調閱監視器10分鐘在住家附近尋獲，原來是忘記停在哪裡了。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者 李陳信得／台中報導

台中市東勢區一名65歲的潘姓男子十分著急地跑進派出所向值班員警報案，潘姓男子向警方表示停在住家附近的汽車不見了。警方接獲報案後，立即協助潘姓男子尋找車輛，火速在10分鐘之內找到車子，原來是搞錯停車地點，潘姓男子直呼「太感謝警察的幫忙了！」

東勢警分局前(5)日下午3時許東勢派出所警員吳鳳紋擔服守望勤務時，接獲值班通報有民眾到所報案表示停在住家附的汽車不見了。警方詢問報案的潘姓男子有無印象車輛最後停放位置，潘男向警方表示，其有印象最後停放的位置在住家附近的宮廟停車場，警方了解後先是調閱路口監視器車行紀錄，發現該部汽車在3日19時之後就沒有新的車行紀錄，警方便詢問潘男汽車是否曾放置他處或是有可能其他家屬駕乘離開？潘男表示平常都是停在宮廟停車場，今天要用車時就是找不到車，汽車鑰匙也還在自己身上，判斷真的是遭其他人開走了。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

由於路口監視器並未拍到潘男的車輛最新的動態，警方前往男子所稱的宮廟沿路尋找，查看有無什麼蛛絲馬跡可循。警方沿著東勢區東蘭路、金門巷尋找，就在距離潘男指稱停放地址相距約200公尺處，彎進潘男住家附近的巷子口時，眼尖的警員發現與潘男所描述特徵相符的汽車停放在空地上，並馬上請潘男前來確認，經潘男確定過後發現是他的車子沒錯。從潘男報案到破案，短短十分鐘警方便協助找到汽車，對於警方相助，表達萬分感謝之意。

東勢分局東勢派出所所長藍忠明表示，地方治安需要大家維護，保護好自身財務更是上上策，不要給宵小製造犯案的機會。另外貼心提醒，警方時常接獲類似案件，因現代人都有手機、有照相功能，建議停車後可使用手機拍照，將停車處所附近門牌或是建築入照，這樣要找車才方便。萬幸此次事件經由警方協助，才能有個完美結局。

ET快訊
蘿莉塔結婚半年「沒見公婆」：和他們不認識！確定不辦婚宴
薇姿驚傳撤台！　關閉所有零售通路
獨／才11歲！　小五女學生寒假攀喜馬拉雅山
「打女人又道歉」是江湖高招　內行人曝「買兇」行情
宏碁年終、績效獎金開獎！
新竹男被宣告死亡　消失40年突現身
丟丟妹直播爆意外！　手當雞塊炸
年息36%！　上百人被騙走6000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節購物大採買　台東警中央市場「防搶防竊守荷包」

武陵場櫻花季2／8開跑 和平警分局設置機動派出所

嘉義醫院新春揮毫　搭配衛教闖關迎新年

夾不到心愛存錢筒竟下手行竊 男犯案後洗車遭南警逮獲送辦

桃園女安養院溜出門卻迷路！ 一家3代4口待慰助　龜山警齊救助

春節首選黃荊系列商品　保肓署屏東分署：放鬆森心過好年

鹿野警長揮毫贈春聯年味十足　交安宣導兼拜早年

崑山科大公廣系邀主播劉方慈　甲辰龍年除夕到開工天天歡喜來拜年

車不見急報警「10分鐘就尋獲」　車主搞烏龍...搞錯停車地點

東港華僑市場春節不打烊「還提早營業」　本土動漫門面又萌又潮

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

春節購物大採買　台東警中央市場「防搶防竊守荷包」

武陵場櫻花季2／8開跑 和平警分局設置機動派出所

嘉義醫院新春揮毫　搭配衛教闖關迎新年

夾不到心愛存錢筒竟下手行竊 男犯案後洗車遭南警逮獲送辦

桃園女安養院溜出門卻迷路！ 一家3代4口待慰助　龜山警齊救助

春節首選黃荊系列商品　保肓署屏東分署：放鬆森心過好年

鹿野警長揮毫贈春聯年味十足　交安宣導兼拜早年

崑山科大公廣系邀主播劉方慈　甲辰龍年除夕到開工天天歡喜來拜年

車不見急報警「10分鐘就尋獲」　車主搞烏龍...搞錯停車地點

東港華僑市場春節不打烊「還提早營業」　本土動漫門面又萌又潮

島嶼冒險小品 《伊科內島 築夢之地》追加中文　農曆新年限時8折

「8秒跳」減脂又降血壓！日醫大推：比日走萬步更有效

陳意涵自豪廚藝老公卻愛吃泡麵　日常就是一家人好好坐下來吃飯

影后謝盈萱進市場怕長輩　意外擔任一日褓姆

莫文蔚痛失寶貝6年！　宣布喜迎「雙寶」二度當媽

「186cm帥氣西裝男站櫃服務」路人暴動圍觀　真實身份是大咖韓星

台積電1月營收2157.85億元「年月雙增」　寫近三個月新高

薇姿驚傳撤台？5月關閉所有零售通路　網嘆：已經愛用好多年了！

春節購物大採買　台東警中央市場「防搶防竊守荷包」

愛情中最難伺候三大星座！TOP 1各種潔癖又完美主義　讓人壓力超大

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

地方熱門新聞

陳致中出獄回家了！深夜發文：如夢一場

陳致中假釋通過出獄了！

春節不打烊　桃園兩大漁港魚貨足景點美

春節南警整理交通狀況報乎你知

黃偉哲率隊慰勉警察、協勤民力、憲兵

桃榮分享軟質美食　長輩共享年節美味

新北秀朗橋站捷運開發大樓上梁

2024桃園燈會搭接駁車　送限量小提燈、抽黃金

新年心靈走春　世界宗教博物館召喚尋龍高手

長庚科大范君瑜校長　獲選台灣護理學會副理事長

春節連假即將來臨　侯友宜：工區圍籬退路於民

除夕到初四台中路邊停車不收費

桃園馬村設計實驗室　即起迄3/3日成果展

觀音亭街興尊宮一甲子來沒送神問事至年底

更多熱門

關鍵字：

老翁 車不見 監視器 忘記

讀者迴響

熱門新聞

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

台糖豬肉片複驗！食藥署檢出瘦肉精

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

快訊／竹北大貨車碰撞機車！騎士遭輾爆頭慘死

豬肉片複驗檢出瘦肉精　台糖回應了

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面