車不見急報警「10分鐘就尋獲」　車主搞烏龍...搞錯停車地點

▲▼65歲的潘男發現自己車不見了報警協助，警方調閱監視器10分鐘在住家附近尋獲，原來是忘記停在哪裡了。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者 李陳信得／台中報導

台中市東勢區一名65歲的潘姓男子十分著急地跑進派出所向值班員警報案，潘姓男子向警方表示停在住家附近的汽車不見了。警方接獲報案後，立即協助潘姓男子尋找車輛，火速在10分鐘之內找到車子，原來是搞錯停車地點，潘姓男子直呼「太感謝警察的幫忙了！」



東勢警分局前(5)日下午3時許東勢派出所警員吳鳳紋擔服守望勤務時，接獲值班通報有民眾到所報案表示停在住家附的汽車不見了。警方詢問報案的潘姓男子有無印象車輛最後停放位置，潘男向警方表示，其有印象最後停放的位置在住家附近的宮廟停車場，警方了解後先是調閱路口監視器車行紀錄，發現該部汽車在3日19時之後就沒有新的車行紀錄，警方便詢問潘男汽車是否曾放置他處或是有可能其他家屬駕乘離開？潘男表示平常都是停在宮廟停車場，今天要用車時就是找不到車，汽車鑰匙也還在自己身上，判斷真的是遭其他人開走了。

由於路口監視器並未拍到潘男的車輛最新的動態，警方前往男子所稱的宮廟沿路尋找，查看有無什麼蛛絲馬跡可循。警方沿著東勢區東蘭路、金門巷尋找，就在距離潘男指稱停放地址相距約200公尺處，彎進潘男住家附近的巷子口時，眼尖的警員發現與潘男所描述特徵相符的汽車停放在空地上，並馬上請潘男前來確認，經潘男確定過後發現是他的車子沒錯。從潘男報案到破案，短短十分鐘警方便協助找到汽車，對於警方相助，表達萬分感謝之意。

東勢分局東勢派出所所長藍忠明表示，地方治安需要大家維護，保護好自身財務更是上上策，不要給宵小製造犯案的機會。另外貼心提醒，警方時常接獲類似案件，因現代人都有手機、有照相功能，建議停車後可使用手機拍照，將停車處所附近門牌或是建築入照，這樣要找車才方便。萬幸此次事件經由警方協助，才能有個完美結局。