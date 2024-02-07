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東大美產系教授林昶戎作品　奪美國IDA國際設計獎金獎

▲獲金獎作品「2022南迴藝術季作品–1314號的藍」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲獲金獎作品「2022南迴藝術季作品–1314號的藍」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

美國第17屆IDA國際設計大獎（International Design Awards）公布全球設計得獎名單，來自台灣的國立台東大學美術產業學系林昶戎教授與牧石創藝藝術總監鄭元東設計師以「2022南迴藝術季作品–1314號的藍」獲國際肯定並榮登文化建築設計類/臨時裝置類金獎。另外，林昶戎教授於系主任任內改造傳統系所空間，將系辦公室、系學會圖書館和系辦樓梯角落空間大改造，轉化為既有藝文休憩空間又富人文質感的校園場域，亦獲得IDA大學教育/室內設計類銅獎的殊榮，印證世界級的台灣設計創意與實力。

▲獲銅獎作品「美產系空間改造」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲獲銅獎作品「美產系空間改造」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

IDA國際設計獎始於2007年，是極具國際聲望的全球性競賽，每年吸引來自世界各地的傑出設計師和藝術家參與，可謂業界深具指標性的獎項之一。第17屆IDA評審在公布的文件中指出 ，今年評審團遇到極大困難，因來自近80幾個國家的優秀團隊參賽，競爭激烈也拉高評審標準，能夠拔得頭籌獲獎實屬不易。

集策展人、設計師與藝術家為一身的林昶戎教授表示：「透過跨領域的整合設計，將藝術和設計與文化加值成為產業，帶領每個設計作品融入藝術哲學，並以藝術作品發展為設計。」此等國際大獎對台東大學同霑無上光彩，展現美產系教授親力親為的展現藝術設計領域的卓越實力。

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