「鹿野綠色隧道影響耕作」砍成木棍　網批更危險...喊罷免鄉長！

▲台東知名「龍田綠色隧道」小葉欖仁遭砍頭。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲、郭玗潔／台東報導

台東知名「龍田綠色隧道」位於鹿野鄉北三路，因兩旁栽種長達1.2公里的小葉欖仁而聞名，是遊客相當喜愛遮蔭景點，不過上個月經「修剪」後，已經變成光禿禿的兩排樹幹。有民眾看了相當憤慨，指出樹木被斷頭修剪（Topping)後，長出不定枝反而會造成危險，成立粉絲團想罷免鹿野鄉長。

粉絲團表示，今年1月27日傳出鹿野鄉長將所有的樹砍頭，「砍到變成木棍」，卻說這是「修剪」，他指出「樹木被斷頭修剪（Topping)之後長出的枝條為不定枝，也就是危險枝條，怒批「這條路上的樹算是完了，樹形樹勢都走樣了」。

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粉絲團認為，這條綠色隧道是炎熱的台東遮蔭、抗暖化，是鄉內重要的觀光資源。「不要說外國遊客到此嚇到不知道為什麼台灣人會這樣『修剪』樹木，本地人也氣到血壓升高」。

對於有民眾想罷免他，鄉長李維順表示不予置評，會尊重多元意見，但強調因為農民反映樹木影響耕作，經代表會開會同意才修建樹木，而且之前海棠颱風時路樹倒的很嚴重，不得已才做修剪。他站在鄉公所的角度，自然是以服務鄉民為優先，只能尊重各方的意見。

根據《中央社》過去報導，台東縣政府只有行道樹管理維護自治條例，但是沒有「樹木修剪作業規範」，完全由鄉鎮市公所自行約束修剪樹木包商。而小葉欖仁為台東常見的景觀樹，經常被剪得亂七八糟。