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大陸 大陸焦點 特派現場

西周「豐邢叔簋」被盜消失40年意外現身紐約　乘專機送返中國　

▲西周青銅器「豐邢叔簋」。（圖／翻攝北京日報）

▲西周青銅器「豐邢叔簋」。（圖／翻攝北京日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國寶西周青銅器「豐邢叔簋」被盜流失海外40年，直至2023年1月左右被人發現在美國紐約「現蹤」。經過各方相關人員協助溝通，「豐邢叔簋」持有者決定將其捐贈給大陸國家文物局。「豐邢叔簋」在專機護送下於2024年1月28日運抵北京，經專家現場勘定，證實為原器。

▲西周青銅器「豐邢叔簋」。（圖／翻攝北京日報）

《北京日報》報導，持有人雷蒙德·金及其母親了解到文物背景後，毅然決定要「做正確的事」，同意無條件將文物返還給中國政府。2023年11月11日，經國家文物局授權，我國駐紐約總領館總領事黃屏代表國家文物局接收和暫存保管豐邢叔簋。

「豐邢叔簋」運返北京後，經文物專家實物鑒定，並與歷史檔案照片、拓片資料反覆比對核驗，從造型風格、裝飾工藝、銘文書體、鏽蝕面貌、傷殘痕跡等方面綜合判定，該簋是豐邢叔簋原器，為大陸國家一級文物。

▲西周青銅器「豐邢叔簋」。（圖／翻攝北京日報）

豐邢叔簋於1978年在陝西寶雞扶風縣法門鎮一處西周晚期青銅器窖藏出土，通高18公分、口徑21公分、腹深12公分，重6公斤。腹鼓，斂口，上腹飾一周竊曲紋，腹下部飾瓦楞紋，圈足下接獸首三扁足，雙耳上端均飾卷鼻獸首，是典型的西周青銅器形制，具有簡潔莊重的時代風格。

同時，此簋內底鑄有銘文3行18字（含重文2個），「豐邢叔作伯姬尊簋，其萬年子子孫孫永寶用。」器物製作工藝反映西周青銅器頂尖鑄造水準，不過，該簋於1984年11月被盜後便下落不明，普遍推論已流失海外。

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