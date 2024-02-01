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清大生發現國寶級人獸形玉玦　花蓮考古館：機率跟中樂透一樣低

▲▼清大生發現國寶級人獸形玉玦，花蓮考古館證實：跟中樂透一樣。（圖／摘自清大考古臉書）

▲清大學生發現國寶級人獸形玉玦，被形容為「新人剛出道就直接得奧斯卡獎」。（圖／摘自清大考古臉書）

記者許敏溶／台北報導

清華大學人社院學士班林嘉樂、利恩得兩位學生，利用寒假實習參與花蓮縣考古博物館考古遺址調查工作，昨（31日）上午發現國寶級人獸形玉玦。花蓮考古館證館長溫孟威證實此事，指發現地點在花蓮秀林鄉的北三棧考古遺址，目前全台大約只有30至40件人獸形玉玦，能在地表發現的機率很低，就跟「就跟中樂透一樣低」，推測可能前陣子下雨被沖刷露出地表，才會被兩位學生發現。

林嘉樂、利恩得兩人利用寒假實習，參與花蓮縣考古博物館考古遺址調查工作，昨天上午發現國寶級人獸形玉玦。清大考古系在臉書上發布此一訊息，引發熱議，網友稱讚「太強運」，有人更以「新人剛出道就直接得奧斯卡獎」、「瞬間名留青史」來形容。

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▲▼清大生發現國寶級人獸形玉玦，花蓮考古館證實：跟中樂透一樣。（圖／摘自清大考古臉書）

▲清大學生林嘉樂、利恩得發現國寶級人獸形玉玦，花蓮考古館形容「機率跟中樂透一樣低」。（圖／摘自清大考古臉書）

花蓮考古館證館長溫孟威稍早向《ETtoday新聞雲》證實此事，指兩位女學生參加為期三周的實習活動，昨天上午在北三棧考古遺址進行地表踏查時，發現了人獸形玉玦，由於目前全台大約只有30至40件人獸形玉玦，能在地表發現的機率很低，就跟「就跟中樂透一樣低」，學生發現後很高興。

溫孟威進一步說明，人獸形玉玦主要作為飾品，發現在三千多年前的花岡山文化與卑南文化，花岡山文化在花蓮，主要是製作人獸形玉玦，卑南文化在台東，為主要是消費地點。人獸形玉玦後來透過交易傳至全台，甚至出現在菲律賓、越南，代表很受當時民眾喜愛。

▲▼清大生發現國寶級人獸形玉玦，花蓮考古館證實：跟中樂透一樣。（圖／摘自清大考古臉書）

▲清大學生林嘉樂、利恩得發現國寶級人獸形玉玦。（圖／摘自清大考古臉書）

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