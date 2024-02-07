過年7天！「他轟這天放假」腦殘規定　PTT炸鍋：放10天也靠北

▲明天開始放年假了。（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「放小年夜然後再補班，是什麼腦殘規定啊？」一名網友火氣很大表示，明（8）日小除夕被強迫放假，還要大家下周補班，質疑此舉不便民，主張讓企業自己決定哪天開始放才對，才能達到分散返鄉車潮的目的。該文曝光後，多數網友反酸，「今年就補一次班你也能抱怨？」

一名網友在PTT動怒表示，春節年假從小年夜開始放，還要上班族補班，「似乎是前幾年才開始的」，說是要分散返鄉車潮，而原PO則質疑「不是啊...你所有人都同一天放是要分散個毛啦？」

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原PO繼續又說，與其小年夜統一放假，不如讓企業自己決定哪天開始放，「有的人從小年夜放、有的人從除夕放，這樣才能達到分散車潮的目的不是嗎？」

文章曝光後，多數網友直言，今天只有1次補班日而已，「放10天你要靠北，放6天也要靠北」、「今年也只有補一次班，不要太不滿」、「你不會請小小年夜喔」、「你可以選不用補班的公司」、「要企業自己決定...很難吧」、「建議有人放初一到初五，有人放初六到初十最分散車潮」、「笑死！想放假就自己請特休」、「今年就補一次班你也能抱怨？」「不想塞車，今天就請假返鄉啊」。

事實上，下周六（17日）是今年唯一的補班日，因後天為除夕日，明天適逢星期四，才調整為放假。