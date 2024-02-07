年前最後上班「一票人上班爽翻」！下周補班日　內行秒請3休11天

▲許多人直呼，年前最後一天上班反而輕鬆。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

上班族撐過今天，就可爽放7天年假了！不過一名網友竊笑直呼，今天他已請特休進入放假模式，於是好奇「今天還要上班的都是哪些人？」文章曝光後，引來一票無法休的網友回應，像是醫療業、銀行業與物流業人員等；另有人笑虧，「傻子才這時候請假」、「今天是去發呆的，要請是請15～17日」。

一名網友在PTT表示，今天是年前最後一天上班日，乾脆直接請特休讓自己多放一天，「好爽啊～」對此，原PO也好奇拋問「應該大多數的人都請假了吧？今天還要上班的都是哪些人？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，引來一票鄉民回應，「我醫生！明天還要值班到除夕早上，過年期間要輪流來值班」、「捷運總要有人服務吧」、「搭捷運20分鐘就能回家過年的人」、「我啊，特休全用光了」、「特休留著出國的人」、「公司要員」、「我！不去上班就要顧小孩」、「今天物流最後一天」、「今天開KPI會議！哭啊」、「今天公司發現金紅利，不能不來」、「公務人員」、「年後離職，今天來打交接清單」、「外商公司」、「醫院...」「銀行行員...被摧殘兩天了，可憐」。

其他網友也笑虧，今天上班反而更輕鬆自在，「今天公司根本沒人！請啥」、「傻子才這時候請假」、「今天那麼閒，何必浪費假，用公司冷氣網路耍廢才爽」、「老闆會發紅包啊，請假就少拿了」、「今天去也沒人想做事，幹嘛不去」、「可憐，公司通常下午就放了」、「今天下午打掃+抽獎，抽完下班」、「長連假前的上班其實很悠閒」。

還有人直言，下周六（17日）是補班日，把特休用在周四到周六（15至17日）的話，等於請3天就能爽放11天，「今天是去發呆的，要請是請15～17日」、「都馬請15、16+17日公司送一天」。

關於今年唯一的補班日部分，因後天就是除夕日，明天又適逢星期四，故調整為放假日，所以上班族要在2月17日進行補班。