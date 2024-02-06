還沒放先吵一波！他怨春節「爽沒幾天」就開工：台灣假短得X杯

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

後天（8日）就要開始放7天年假，很多人迫不及待。不過，就有網友直呼，春節明明是台灣最重要的節日，結果沒休幾天就要回去上班了，「人家日本假期都好幾個長假，台灣全都短得靠杯。」結果貼文一出，有人秒開噓，「來了，補班被靠北，改過來又靠北」、「啊不是不想補班？」「我才不想周六補班。」

有網友4日在PTT的Gossiping板問卦，「春節為什麼連一個完整的禮拜都沒有？」文中表示，「春節，台灣最重要的節日，結果初一那個禮拜爽沒幾天，還要回去上班」，直呼日本都好幾個長假，台灣的假卻都很短。言下之意，似乎希望2月5、6、7也放假，讓春節連假有完整放到一整個禮拜（2月5日～2月11日，初一為2月10日）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，就有大票網友開噓，「去年一堆人在靠背不要自動連休的時候，你怎麼沒跳出來反對」、「放太長又在靠北顧小孩很累、為什麼還沒開」、「大家不是愛靠北連假太多？」「去年彈性放假，補班被嫌到靠北，別說忘了啊」、「笑死，去年休那麼多天也罵，今年不補假也罵。」

有人則表示，「現在過年沒年味了，放那麼多天幹嘛」、「假期短一點是還好，但是補班真的很幹」、「說真的啦！春節放太多也很無趣了啦！現在過年不像過去了，大家手機抱著不放，真的完全不像在過年」、「我才不想周六補班。」

也有網友有感原PO所言，「是要多放假，不是那種假放假真補班好嗎」、「日本國定假日多，而且還有再增加，我們完全沒增加…希望每個月都要有國定假日，這樣才有上班的動力啊…」、「年假天數有夠少」、「初六就開工，有夠鳥」、「正常勞工要的是彈性放假不補班，結果被說不想補班就不要放假，笑死。」

▲2024年行事曆、請假攻略，點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

不過，2024行事曆去年底出爐時，因為連假變少，就曾掀起兩派爭論，「中秋、國慶都沒連假…」「沒有連假真是太棒了」、「要連假，自己請特休啊，大家都連假，出門只會大塞車」、「終於不用補班了，太開心了」、「補班補到怕」、「坐等另外一群台灣鯛出來哀連假太少」、「一直以來都不懂到底有啥好唉唉叫的？今年不想補班，就用自己的年假，明年想要連假，就用自己的年假。」

事實上，節慶放假部分，2024年只有4個連假與1個補班日，而中秋節（9月17日）、雙十節（10月10日）兩大節日皆無連假，交由大家自行決定是否使用特休假，請1天能休4天。

2024年連假如下：

跨年元旦連假｜12月30日至1月1日（3天，已放完）

春節連假 ｜2月8日至2月14日（共7天），2月17日（星期六）為補班日

兒童清明連假｜4月4日至4月7日（共4天）

端午節連假 ｜6月8日至6月10日（共3天）

其他年度重要日子如下：

第16屆總統暨立委大選｜1月13日（周六，已過）

寒假（高中職以下） ｜1月20日至2月15日

大學入學學科能力測驗｜1月20日至1月22日（已考完）

四技二專統一入學測驗｜4月27日至4月28日

國中教育會考 ｜5月18日至5月19日

暑假（高中職以下） ｜7月 1日至8月29日

大學分科測驗考試等 ｜7月12日至7月13日