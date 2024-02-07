辣椒粉含致癌物「蘇丹色素3號」！全聯收通知全面下架

▲雲林衛生局查獲罐裝調味料含工業用蘇丹紅，全聯已全部下架。（圖／雲林縣衛生局提供）

圖文／CTWANT

台糖安心豚的豬肉片才剛驗出瘦肉精，如今雲林又爆出有辣椒粉驗出農藥殘留，以及工業用色素蘇丹紅（蘇丹色素3號），這也讓衛生局前往工廠稽查，並到全聯抽查證實含有蘇丹紅，全聯也緊急全面下架。

雲林衛生局接獲檢舉，指出一間胡椒粉製造廠竟添加工業用色素到辣椒粉中，因此衛生局稽查並到下游超市去看，發現辣椒粉中確實含有蘇丹紅（蘇丹色素3號），如今也已要求唯一銷售的通路全聯福利中心下架，並公布調味料照片，請民眾提高警覺暫停食用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲林衛生局指出，1月8日接獲民眾陳情，食品衛生科會同政風室1月19日至該產品的工廠稽查，廠方表示上述兩項產品是向新北市一家公司購入「紅辣椒粉」原料過篩後，包裝成罐裝「家用四合一調味料組合」產品。

衛生局在1月22日至全聯斗六鎮南店抽樣該批號的「家用四合一調味料組合」，送衛福部認證的實驗室檢驗，結果「細粉紅辣椒」檢出依規定不得檢出的工業用蘇丹色素3號18ppb。業者表示該批共生產1萬9958罐，已銷售1萬6974罐，每罐容量12公克，已在1月31日全面下架回收。

雲林縣衛生局也表示，該工廠的供應商來自新北市，因此也委託新北市府協助調查，全案後續也將依食品安全衛生管理法移請檢方偵辦。

延伸閱讀

▸ 父母提早退休「存款3200萬」 網一看職業狂羨慕：躺平贏9成的人

▸ 陳沂被毆「2老外救援」 鄉民揭台灣人不出手可能原因

▸ 尪瞞家裡開宮廟…婚後逼她當乩童「妳身材好」 人妻崩潰：還想拍片炒作