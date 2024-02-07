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蔡英文總統府絕版春聯　一亮點史無前例

蔡英文每年過年都匯到軍警海巡等單位慰勉春節值班人員。（總統府提供）

▲蔡英文每年過年都匯到軍警海巡等單位慰勉春節值班人員。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2024大選結束，今年是蔡英文擔任總統的最後一個春節，也是兼任民進黨主席的副總統賴清德，以準總統身分迎來的第一個春節。今年農曆年假的行程安排，蔡、賴仍延續去年黨政分離做法，蔡英文以總統公務行程為主，賴清德透過黨部安排密集的地方走春行程；此外，副總統當選人蕭美琴因尚無正式公職身分，春節行程較為個人化，預計到彰化和美蕭厝走春，並回她成長的故鄉台南向教會弟兄姊妹拜年。

自年初一起，蔡英文依例將前往陸海空三軍、海巡、警消、交通運輸等單位慰勉留守人員，並將安排春節參香行程，參拜北中南部大廟，發紅包讓民眾討個好彩頭。總統幕僚指出，春節休假期間，需留守崗位不能放假的單位很多，蔡英文每年都會利用春節期間慰勉大家、頒發加菜金和1元小紅包，今年也會依例安排，儘量以往年還沒去過的單位為主。

蔡英文任內最後一年總統府春聯，相當受到支持者歡迎。（總統府提供）

▲蔡英文任內最後一年總統府春聯，相當受到支持者歡迎。

今年是蔡英文最後一次以總統身分過年發紅包，今年的總統府春聯「萬物興龍」，更是史上第一次有雙總統（總統、副總統並為總統當選人）聯名，許多支持者認為很具紀念價值，年前索取相當熱烈。

賴清德今年延續去年的春節鐵人拜廟行程，從初一開始到大年初五，第1天北北基、第2天桃竹苗，如此依序由北往南走，每天密集拜廟，一天約參拜6、7間廟宇。本刊掌握，賴清德在年前將返回台南家中，與家人一起度過除夕，龍年初一第一站，會北返新北市萬里老家，在家族長年信仰的萬里昭靈宮發放小紅包，向鄉親父老拜年，同日並走訪基隆、台北、新北等地的信仰中心。

「萬里終於出總統，過年第一站一定要回故鄉向父老鄉親道謝。」知情人士指出，賴清德春節走訪的都是地方大廟，許多廟宇去年選戰期間就有去過，這次春節以準總統身分前往參拜，有謝票、還願的意味在。賴清德去年10月就因輔選行程回萬里昭靈宮參拜，當時他許願希望「明年過年」回來參拜，是以台灣總統身分回故鄉發總統紅包，如今也算是願望實現、光榮返鄉。

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