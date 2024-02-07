「3星座」青龍年將暴富！射手靠伴侶賺大錢　第1名加薪、貴人降臨　

▲小孟老師指出，甲辰年也稱作青龍年。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

隨著農曆春節將至，清水孟國際塔羅小孟老師也在臉書粉專發文分析，2024年即將暴富的3個星座，恰巧今年若根據天干地支來計算的話，2024甲辰年也稱作青龍年，因此小孟老師也列出青龍年的12星座開運方式，不但能迎來絕佳好運，還能一次旺10年，快來一起看看吧！

2024年即將暴富的3星座

[廣告]請繼續往下閱讀...

第3名：射手座

2024年受家庭影響有多筆支出，薪資方面也容易出現意外，所幸射手座有不少合作機會，可讓財務危機得到緩解。射手座在上半年有許多積極作為，能夠提升個人形象和自信，並改善財務狀況，但投資需更加謹慎，以避免財務損失。此外，下半年工作較有熱忱，合作機會變多，還能因為伴侶獲得不少賺錢機會。

第2名：牡羊座

牡羊座在上半年可透過投資獲利，也能藉由學習新技術或參加商業活動得到不錯的收入，但職業生涯將有重大轉變。下半年可積極理財，投資上也有機會獲利，將有助於達成財務目標。另外在職場上交流順暢，也增加了獲得合約的可能，收入跟著水漲船高，但要小心借貸問題，不然可能面臨財務損失。

第1名：巨蟹座

2024年巨蟹座可透過溝通順利，或從創作領域獲得收入，更會因為旅行、學習、法律問題或人際關係額外產生收入。此外，巨蟹座在上半年也可得到不少工作薪資，並在團體或朋友中遇到財務上的貴人，但也可能因為合作產生資金問題。提醒下半年專注理財，有機會得到豐厚回報，但要小心衝動投資或觀念不正確，以免損失。

青龍年12星座開運方式（只要使用綠色的東西就能開運）

1.牡羊座：手機螢幕背景放綠色植物或森林照片。

2.金牛座：在書桌上放綠色盆栽。

3.雙子座：冷氣貼綠色色紙，飛龍在天。

4.巨蟹：水龍頭綁綠線。

5.獅子座：使用綠色碗或筷子吃飯。

6.處女座：桌腳或椅子腳綁綠色的線。

7.天秤座：在窗戶旁貼綠紙上面畫$。

8.天蠍座：廁所用綠色腳踏墊。

9射手座：使用綠色沐浴乳罐子。

10.摩羯座：綠色室內拖鞋，或綠色米甕。

11.水瓶座：掛綠色風鈴。

12.雙魚座：綠色水壺或杯子。

延伸閱讀

▸ 不辦尾牙！老闆改「每人發5千」遭董娘大砍價 網猜真相：夫妻演出畫大餅

▸ 兒上大學要求生活費1天500！ 家長：月給1萬不夠嗎？

▸ 湖中驚見鱷魚變冰棒 牠冰面下「時間暫停」專家曝超狂真相