▲拜拜示意圖。（圖／記者劉維榛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

春節將至，除了與好友家人的歡聚時光之外，少不了忙碌的拜拜行程。一名女網友PO出婆婆過年期間的拜拜行程表，氣得大罵「不奉陪」並決定8日小年夜就帶著孩子離開。

該名女網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》PO出婆婆給的拜拜行程表。紙上用筆寫著，8日小年夜的晚上11點要拜天公，需準備醃雞、豬肉、魚、金香；9日除夕早上也要拜天公、準備三牲拜土地公、且需帶水果到附近的宮廟祭拜；9日下午2點要準備三牲拜公媽，因此需準備1隻閹雞、2隻母雞。

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對此，原PO表示，「看到這些讓我莫名的火大，可以不要學這些嗎？決定八號一早就帶小孩出走，抱歉不奉陪」。

網友看完紛紛留言，「天啊！叫你老公去拜啊」、「比上班還累」、「妳可以不照辦，但最好還是跟先生說讓婆婆自己處理」、「突然間覺得不聽老人言，快樂好幾年」、「吃得完嗎？好浪費食物」、「我都是：我不知道、我不會，裝傻中」、「年輕時對媳婦善良點，不要欺人太甚，老了才會有福報，這麼簡單的道理都不懂，拜再多也沒用」，

此外，也有網友針對拜拜時間探討是北中南哪裡的習俗，「2/8日拜天公，這應該是中南部的拜法」、「是北部，南部是初九才拜天公」、「彰化跟台中，30晚跟初九都有拜天公」、「打個小插話，全台灣除夕都有人拜天公」、「新竹客家人也是這樣拜，只是現在都簡化不用三牲禮」、「吵南北真的可愛」、「初九凌晨拜天公是客家人，29夜是閩南人，跟北中南沒有關係」。

▼婆婆過年「拜拜馬拉松」24小時獻祭3隻雞 媳婦火大要帶孩離開。（圖／翻攝毒姑九賤婆媳討論區）

