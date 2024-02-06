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春節不打烊！　桃園兩大漁港魚貨供應充足景點美

▲春節不打烊！桃園兩大漁港魚貨足景點美

▲桃園兩大漁港春節不打烊！（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局6日表示，位於桃園的「竹圍漁港魚貨直銷中心」及「永安漁港觀光漁市」，為迎接農曆新年的到來，「竹圍漁港魚貨直銷中心」及「永安漁港觀光漁市」內的魚貨業者，已開始準備增加魚貨產品供應量，並配合漁港提前開市及適時延長營業時間，讓春節民眾採買年節魚貨產品能更加充足且順暢平穩。

市府農業局長陳冠義表示，該兩大漁港，除有富饒的魚貨量，周邊更是有許多景點，如「彩虹橋」、「旋轉餐廳」、「永安海螺館」、「綠色隧道」等景點，每逢假日總是吸引大批遊客前往賞美景、吹海風、嚐美食。

「竹圍漁港魚貨直銷中心」鄰近大台北重要消費地區，春節營業時間：一樓魚貨中心上午8時至下午6時；二樓熟食區上午8時至下午8時，民眾選購完魚貨產品還能前往周邊熱門景點「彩虹橋」及「薄膜天幕廣場」休憩拍照。

另外全台唯一與客家文化結合的「永安漁港觀光漁市」，春節營業時間除了除夕上午8時至下午5時；其餘時間為上午8時至下午8時。民眾除了可以購買到豐富的魚貨產品外，還能深入感受到客家海港文化的歷史，傍晚時分也能欣賞到「觀海橋」夜景以及漁港風光。

「竹圍漁港魚貨直銷中心」及「永安漁港觀光漁市」除有琳瑯滿目的生鮮國產魚貨產品可挑選外，還有海產街、熟食代客料理餐廳可以大啖美食，是民眾購買春節團圓圍爐食材的首選地點，國產魚產品營養豐富且寓意吉祥，如石斑魚有「石來運轉」、午仔魚有「午福臨門」及銀鯧有「富貴鯧盛」呼應龍年好兆頭，歡迎民眾春節來採購。

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