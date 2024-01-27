英國鋼琴家「魔法攻擊」重返爭議現場演奏　喊：今天沒有中共

記者張寧倢／綜合報導

英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）日前在倫敦聖潘克拉斯（St. Pancras）車站的公共鋼琴演奏並全程直播，中途卻遇到一群中國遊客鬧場，引發警方介入協調。儘管鋼琴一度被警方拉起封鎖線，但如今已重新開放彈奏，卡瓦納26日也重返車站，只不過這次他發動「魔法攻擊」回敬中國遊客。

YouTube頻道超過200萬人訂閱的英國愛爾蘭裔鋼琴家卡瓦納，19日到倫敦聖潘克拉斯車站的百貨商場直播鋼琴演奏，期間遇到一群拿著五星旗的中國遊客前來鬧場，當中甚至有人指控卡瓦納有種族歧視。英國警方很快介入協調，但居然在中國遊客「種族歧視」的指控下，順應遊客的要求要卡瓦納關閉直播，令卡瓦納非常費解，他不斷強調「這是個自由國家」，不想入鏡離開就好了，為何還要這麼做。

這件事繼日本西太后事件後，成為另一個在全球網路引發關注的中國人鬧場事件，車站鋼琴一度被拉起封鎖線。不過，卡瓦納24日在英國TalkTV的談話性節目《皮爾斯摩根不設限》（Piers Morgan Uncensored）中透露，鋼琴已重新開放使用，言論自由最終佔了上風並引發世界各地關注，但仍有許多人正在向YouTube檢舉，試圖下架這些影片。在主持人建議下，卡瓦納表示，他預計26日重返事發地點演奏。

▲▼英國鋼琴家卡瓦納在倫敦演奏直播，被中國遊客要求刪除影片，事後鋼琴一度被封鎖。（圖／翻攝自YouTube）

卡瓦納26日果真現身聖潘克拉斯車站，一邊彈鋼琴，一邊即興唱出許多可能在中國被禁止歌詞，還大酸「中共加油（CCP! Go go go!）」，他「以魔法對付魔法」試圖讓影片無法在中國流傳。卡瓦納當天也在臉書PO出照片並寫道，「今天在鋼琴這裡沒有中共（No CCP at the piano today）。」

卡瓦納回應現場媒體提問時說，他認為在公共場合彈奏鋼琴是一項基本人權，不僅關乎他的個人感受，更多的是他覺得這種特例可以體現言論自由，或者音樂自由的盛行與普及。他還表示，自己收到了威脅性的郵件，內容甚至揚言威脅他的生命，不過現在對這些荒謬言論他決定不予理會，並相信藝術的力量可以粉碎獨裁政權。