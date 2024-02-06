上周類流感就診破12萬人「近10年次高」　春節後再一波高峰時間點曝

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

新冠、流感疫情達高峰！類流感上周就診12.3萬人次創下10年同次高，疾病管制署副署長羅一鈞表示，目前疫情處高原期，本周及春節期間疫情預期下降，春節後可能疫情上升。

疾管署今（6）日表示，今（2024）年第5周（1/28-2/3）門急診類流感就診人次為123,131人次，較前一周上升，為近十年同期次高，仍處高原期，須持續觀察疫情變化趨勢；多項監測系統顯示近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主。

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截至2/5，國內公費流感疫苗已接種648萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共223萬人已接種，接種率53.2%，尚未達目標值（55.0%）。目前全國公費流感疫苗剩餘9萬餘劑，請符合條件民眾於春節前後儘速接種疫苗，以獲得足夠保護力。

疾管署說明，上周（1/30-2/5）新增30例流感併發重症（3例A型H1N1、23例A型H3N2、2例A型未分型、2例B型），年齡介於未滿10歲至90多歲，其中23例未接種流感疫苗；另新增8例死亡（1例A型H1N1、6例A型H3N2、1例B型），年齡介於40多歲至90多歲，其中7例未接種流感疫苗。

本流感季自去（2023）年10/1起截至今年2/5累計435例流感併發重症，年齡層以65歲以上長者為多（占58%），84%未接種流感疫苗；其中死亡71例，89%未接種流感疫苗。近期流感併發重症通報數仍多，呼籲民眾提高警覺，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

疾管署說明，為兼顧農曆春節期間呼吸道傳染病病人（尤其是兒童）就醫需求及急重症醫療品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三開設呼吸道傳染病特別門診（簡稱特別門診），依衛生局回報，配合開設特別門診醫院共計156家，規劃開設約1,155診次（含346診次之兒科特別門診），高於往年開設診次。

特別門診開設醫院及診次等相關就醫資訊，已公布於疾管署全球資訊網【春節防疫專區】（https://gov.tw/q3W）及各衛生局網站供民眾查詢。疾管署感謝地方政府及醫院通力合作，協調特別門診開設事宜，保障國人農曆春節期間就醫權益，並維護急重症醫療量能與品質。

疾管署呼籲，近日鋒面通過、東北季風及冷氣團影響，春節期間可能出現低溫，提醒民眾注意保暖及留意自身健康狀況，也請符合接種資格民眾儘早接種流感疫苗、務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施。

同時提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。