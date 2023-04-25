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港澳生可來台讀高中五專！41校今起辦線上教育展　5月赴港宣傳招生

▲▼為吸引港澳生來台就讀，台灣高中職五專教育展今起跑，共有41校參與。（圖／記者許敏溶攝）

▲為吸引港澳生來台就讀，台灣高中職五專教育展今起跑，共有41校參與。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

2022年起台灣首度開放港澳生來台就讀高中職與五專，為招收更多港澳生來台，2023年台灣高中職五專教育展今起跑，採取線上線下方式辦理，今（25日）起到6月30日舉行，今年全台共41校參與，包括37所高中職及4所五專，上述優質學校具有獨特升學優勢與豐富教學資源，希望藉此吸引港澳中學生來台就學。

台灣自去年9月起，香港、澳門的中學生可到台灣就讀高中職或五專，只要擁有港澳永久居留證，連續居留台灣境外6年以上且每年來台未超過120天，持有中三學歷證明、中學成績單即可申請。

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為了讓更多港澳生認識台灣招生學校教育特色及優勢，台灣高中職五專教育展今天起跑，承辦單位、大學問網站執行長魏佳卉表示，去年首次招生，共有13名港澳中學生來台就讀，今年延續去年線上推廣活動外，包括線上教育展、香港升學輔導沙龍、社群宣導等活動，線上展從即日起到6月30日舉行。

而隨著疫情明顯趨緩，魏佳卉指出，今年高中職五專教育展將首度在5月12日和13日，首度在香港舉辦「香港升學沙龍留學台灣諮詢見面會」，分享台灣高中職五專教育特色，並加入香港「SocioEducation教育研究室」，希望港澳中學的師生與家長前來了解第一手台灣升學資訊。

參與今年招生的中華醫事科技大學副校長兼國際長姜泰安指出，去年中華醫事科大招收到全台唯2五專生，而本校擁有10個五專科，且都有國家級證照，尤其像是醫技、護理等，今年在國家考試為榜首，且五專可連接二技，若進入中華醫事科大念五專，保證七年一貫從大學畢業，若想繼續升學，相當8到9年可取得碩士學位，還補助學生機票，讓學生到海外進行遊學與實習，且所有學生都是百分之百證照與實習，更有高達94%的就業率，就業有保障，適合港澳生來台就學。

▲▼中華醫事科技大學副校長兼國際長姜泰安，參與高中職教育展，吸引港澳生來台就讀。（圖／記者許敏溶攝）

▲中華醫事科大副校長姜泰安指出，該校學生百分之百有證照與實習，更高達94%就業率，等於就業有保障。（圖／記者許敏溶攝）

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