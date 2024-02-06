中國股民集體崩潰！　轉戰印度使館微博「我過不了年了」

▲大陸股市近期大幅下跌。（圖／達志／美聯社）

圖、文／CTWANT

大陸股市近日狂跌，千家跌停，許多大陸網友到美國駐中大使館留言，「救救A股」該文章累積十多萬留言，有留言被刪，不少人轉戰印度駐中大使館留言，「三哥，你才是負責任的大國」。《環球時報》前總編胡錫進也秀出虧損賠了35萬，更感嘆時光如果倒留他不會投資。

印度駐中大使館在微博發了一篇瓦桑特市集（Vasant Mela）的文章，該活動有超過3000人參加。不少受傷的大陸股民到下方留言「原諒我以前是井底之蛙」、「真正的東方大國」、「好羨慕啊，羨慕不斷新高」、「祝福三哥」、「印度是世界上最幸福的國家」。在另一篇貼文中，也有人留言「唉，今天又跌了，三哥，我過不了年了，能去你家裡吃咖哩飯嗎」。

▲胡錫進秀庫存，虧了35萬。（圖／翻攝微博）

美國駐中大使館一篇長頸鹿文章也被留言灌爆，大家紛紛留言「還有救嗎」、「美國不是我們的敵人，中美友善」、「我希望我們的國家，能像我們愛他一樣愛我們」、「中國萬歲，中美友誼萬歲，長頸鹿萬歲」，更有人說，他要看看留股票兩字會不會被刪。據悉，目前留言數已超過17萬，疑似有些留言被刪。

而胡錫進近日進場也成為韭菜，胡錫進5日說，老胡沒跑，老胡還在市場上，還是滿倉的。他也公開持股，虧了7.8萬元人民幣（約新台幣35萬元），投資總額為51.5萬人民幣（約新台幣227萬元）。不過，胡錫進坦言，如果時光倒流他不會投資。

延伸閱讀

▸ 29歲巨嬰女上廁所發現沒紙 報警索要被拒竟「大鬧警局」警察不忍了

▸ 好心讓校車先過 學生比1手勢讓駕駛怒了 曬照公審嗆：家長是這樣教小孩的嗎？

▸ 老公迷上露營！「年花40萬買裝備」人妻氣炸 網見1關鍵挺爆：該慶幸