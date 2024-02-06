漢神、大立百貨也能拍黃色小鴨　買起來鴨！日泰人氣伴手禮一次購

▲大立百貨億級數LED外牆也有黃色小鴨身影。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

黃色小鴨睽違10年重返高雄，成為今年寒假走春首選。漢神本館、大立百貨也響應活動，每晚於建築外牆上投影LED黃色小鴨，整個高雄市區都被超萌小鴨佔據！打卡拍照同時，漢神巨蛋、大立百貨也特別推出日本、泰國物產展，網羅日本在地排隊伴手禮名店，以及遊泰必逛的Big-C量販店必買商品，不管是自購享用回味，還是走春送禮都很適合。

就是那道黃色的光！黃色小鴨旋風來到高雄，再次佔滿鴨粉的手機記憶體，大立百貨傍晚5點起，將由50億元打造的LED帷幕投射出2隻黃色小鴨，邀請民眾來採點。

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▲漢神百貨於建築外牆頭上兩隻黃色小鴨。（圖／記者許宥孺翻攝）

位於亞洲新灣區最前線的漢神百貨，也在大樓建築外牆上投影漢神雙鴨，與港灣的雙鴨本尊相互呼應，從海音館的方向就可清楚看見，用最萌的姿態歡迎黃色小鴨和賞鴨的民眾。

▲▼拍完小鴨買起來「鴨」！大立百貨推出泰國物產展。（圖／記者許宥孺翻攝）

踩點同時，大立百貨即日起至2月20日在B館7樓推出「泰想念泰國物產展」，把遊泰國必逛的Big-C量販店搬過來，國人最愛買的Frank文藝商品、塔塔手工木雕、清邁草編包、泰國媽媽麵、大哥大花生豆、小老闆海苔、皇家牛奶片、道地泰式醬料、蛇牌爽身粉、阿婆皂、彩虹香皂等全都有，上萬種商品就等你來挖寶。

▲昭和創業老鋪「新杵堂」推出的「栗金團」。（圖／記者許宥孺攝）

▲「KUMAMON」造型的人形燒可愛爆擊。（圖／記者許宥孺攝）

漢神巨蛋則推出「日本歐咪呀給&物產展」，即日幾至2月14日於8樓活動會館盛大登場，有領先全台百貨首賣的昭和創業老鋪「新杵堂」蜜柑大福麻糬及栗金團，還有百年老店福砂屋全新限量商品甘納許巧克力蛋糕、熊本傳統老店「鶴屋百貨」推出的不知火柑橘果凍，同時引進日本工藝名店能作，鑄造台灣限定富士山清酒杯，絕對是送禮的最佳首選。此外，日本人氣吉祥物「KUMAMON」也有造型人形燒，擬真外型可愛爆擊。

▲日本工藝手做產品也買的到。（圖／記者許宥孺攝）