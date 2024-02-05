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社會 社會焦點 保障人權

獨／員警淪詐團軍師　高雄警私下進行「用車調查」...基層炸鍋！

▲高雄市警方對員警私家車的調查表 。（圖／投訴人提供）

▲高雄市警方對員警私家車的調查表 。（圖／投訴人提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市林園分局一名陳姓前員警疑似跟詐騙集團勾結，目前被收押，高雄市警察局對此顏面無光，現在竟然還想對員警的用車調查，是否有開「賓士名車」，甚至還製表；對此基層員警痛批，哪一條法律授權督察體系可以清查個人家庭的經濟狀況。

《東森新媒體ETtoday》獨家取得高雄市警察局的調查表，這份調查表除了車牌號碼之外、還有廠牌、出廠年份，同時在填寫說明部分，還強調：「本調查表係即時更新員警考核資料，請各單位填報時應力求正確，並符合事實」，尤其是上下班使用A車，休假使用B車、流當車或進口豪車者。為了怕引起眾怒，還要求是「側面」了解，而且還不能影印發給所屬各單位填報。

▲▼ 高雄市警局。（圖／翻攝自Google地圖）

▲高雄市警局。（圖／翻攝自Google地圖）

不過消息走漏之後，就有員警非常不高興表示：「一般員警都會覺得無法理依據，我家裡是有錢的，我爸媽不能開豪車嗎？我不能開我家裡任何人的車嗎？」、「那一條法律授權督察體系可以清查我家的經濟狀況」，甚至有人說：「公務員需申報我開什麼車嗎？組長等級多的是開賓士的」、「有偵查隊隊長開跟組長喜歡開雙B的，不行嗎？不當連結是老八股的官才會想的出來。」

高雄市警察局這份調查員警車輛使用的表格，是因為1月30日一名林園的陳姓員警涉嫌勾結詐騙集團，跟弟弟合作，疑似擔任詐騙團的軍師，在臉書高調「炫富」，而市警局督察體系卻毫不知情，基層員警質疑，這份調查表就是警局高層為了「警紀」所想出來的策略。

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