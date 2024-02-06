超神！阿北投資82萬...1個月賺2千萬　「先繳錢才出金」才知被騙

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名73歲李姓男子年初加入投資群組，分析師聲稱開發出一款超厲害的AI代操神器，李男索性把82萬退休金全砸下去投資，短短一個月，帳面大漲近27倍，變成2245萬元。李男想趁著過年前獲利了結，不過分析師卻說要先繳2%驗證金，他才發現原來一切全是空。

▲阿北面交假鈔，協助警方逮到車手。（圖／記者許宥孺翻攝）

三民二分局昨(5日)上午9點接獲李姓男子報案，李男表示，1月初在網路上加入投資加密貨幣群組，群組分析師誇口說，他開發一款APP可以用AI替投資人代操，當時他聽完全信了，將畢生退休金82萬都交給了幣商，而一個月內，APP帳面上就變成2245萬元，獲利將近27倍。

李男說，他想趁著過年前出金，不過對方卻說要先繳2%驗證金，由於畢生積蓄都拿去投資了，因此他跟家人借錢，家人討論後覺得可能遭詐騙。

▲詐團騙稱出金前要先繳驗證金，為目前常見詐騙手法。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方聽完後，確認這就是典型的詐騙手法，立即組成專案小組，並請李男配合一場演出，和對方約到咖啡廳面交驗證金，員警則是喬裝成顧客，到咖啡廳裡埋伏，待車手取得45萬元假鈔後，優勢警力隨即向前包圍，成功逮到17歲陳姓犯嫌。

警方查扣手機、閱幣契約書等證物，全案依刑法詐欺罪嫌移送臺灣高雄少年及家事法院審理。