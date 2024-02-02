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借車卻撞車！新莊男洗澡突遭持槍挾持　亮槍男落網：只帶刀沒有槍

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區盧姓男子，昨天（1 日）晚間，因為不滿日前借車給鍾姓男子，卻因發生車禍，因此帶人前往理論，當時正在洗澡的鍾男，趁機打電話報警，警方獲報抵達，將把風的男子控制，而盧男與另名友人則趁隙開車逃逸，雖然警方開槍喝令停車，但仍遭開車逃逸，警方今早（2日）逮獲盧男，並仍追查另名男子。

▲盧男持槍找鍾男談判車輛修復問題，警方獲報到場，遭到衝撞開槍喝令停車。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲盧男持槍找鍾男談判車輛修復問題，警方獲報到場，遭到衝撞開槍喝令停車。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，身背2條毒品通緝的38歲盧男，與住在新莊的45歲鍾男自幼結識，日前鍾男向盧男借車，卻發生事故導致車輛受損，但鍾男也負責的將車修復，並歸還給鍾男，但盧男卻覺得沒修好仍有問題，就曾多次要找鍾男負責。昨晚盧男就夥同41歲陳男及綽號「阿超」的男子，前往鍾男新莊住處理論。

▲盧男持槍找鍾男談判車輛修復問題，警方獲報到場，遭到衝撞開槍喝令停車。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲今天早上，警方在泰山區逮獲盧男。（圖／記者陸運陞翻攝）

盧男抵達後，發現鍾男正在洗澡，就直接拉開紗門進入屋內，並不斷呼喚鍾男，但鍾男發現盧男語氣不好，趁機用手機報警，並打開浴室門查看，發現盧男就站在門口，鍾男走出後，盧男則拿出刀、槍抵住鍾男，質問車輛修復問題，並詢問另名共同友人聯絡方式，雙方因而僵持不下。

此時警方獲報抵達，先將門口把風的陳男控制，盧男聽聞聲音，趁機衝回車上與「阿超」開車逃離，鍾男則指盧男，向警方大叫「就是他啦！」盧男擔心遭逮，衝開警方攔阻，警方則對空鳴發2槍示意停車，但仍遭其逃逸。今早警方循線，在泰山明志路二段逮獲盧男，但並未發現槍枝。

▲盧男持槍找鍾男談判車輛修復問題，警方獲報到場，遭到衝撞開槍喝令停車。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方查獲盧男當時駕駛的車輛。（圖／記者陸運陞翻攝）

盧男到案供稱，昨天前往理論時，只有帶刀並未帶槍，坦承因為借車給鍾男，撞壞了並沒有修好，並且有急事找共同好友「阿胖」出來，才會帶2名友人前往談判。目前警方仍在對盧男偵訊，並進一步釐清真正犯案原因，詢後，將依恐嚇罪、毒品通緝移送新北地檢署偵辦，另將通知綽號「阿超」的男子到案說明。

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