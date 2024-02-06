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好運龍厚哩！特搜龍年特色春聯　童趣恐龍＋諧音哽可愛療癒

龍年春聯（圖／Pinkoi提供）

▲貼上創意手繪插畫春聯，讓春節更有話題。（圖／Pinkoi提供）

記者洪菱鞠／台北報導

準備迎接農曆新年到來，在傳統習俗上，大門口會更換新的春聯，象徵吉祥、辟邪，也為春節增添節慶氛圍，除了一般傳統的書法春聯，其他創意手繪、趣味文字或獨特風格等也很受現代人歡迎，網購業者就集結眾多樣式的設計款龍年春聯，有可愛的Q版插畫、恐龍圖案，還有好玩的諧音哽，讓自家大門不只喜氣，還很有特色。

新年祈求好運到，也盼能夠招財納福，東森購物網ETmall今年攜手鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮兩大宮廟，隨時隨地可以線上安太歲、點光明燈，保佑流年平安之外，還嚴選過爐手鍊、能量項鍊、攻瑰鹽燈等開運配飾和家飾，以及喜氣金沙質感的龍年毛氈春聯、招財進寶掛飾、吉祥如意小燈籠等新年吊飾，讓新春佈置紅紅火火，新年迎接新氣象。

說到過年重要大事之一貼春聯，近年有許多人改貼創意春聯來迎新年，今年龍年，市售就有很多充滿新意、獨特風格的特色春聯可挑選，例如直式長矩形樣式春聯繪上龍年限定的龍寶寶插畫，Q萌的童趣畫風搭配「和樂龍龍」字樣，讓人心情好療癒；水鑽開運春聯採用特製大紅色羊毛氈作為春聯底材，搭配高級進口璀璨晶透水鑽及閃亮金蔥，亮眼點綴居家，新的一年多了奢華感。

龍年春聯（圖／momo提供）

龍年春聯（圖／momo提供）

▲春節喜氣商機帶動「春聯紅包」買氣增，其中，Q萌龍年插畫、華麗水鑽毛氈及等春聯吸睛熱銷。（圖／momo提供）

momo從站上銷售觀察，今年以印上生肖元素的「龍年Q版」款最受消費者青睞，銷售占比突破六成，而現代居家設計吹起輕奢美學風潮，也讓兼具時髦與傳統特色的「水鑽」、「毛氈」春聯隨之熱賣，輕鬆張貼即可展現自宅的貴氣品味。

Pinkoi也特別精選了一系列創意春聯，像是「龍華富貴」、欣欣向龍」、「錢錢龍吼哇」、「大家龍平安」、「好運龍厚哩」、「輕鬆龍易」，利用龍的諧音梗，讓傳統的祝福注入更多樂趣；還有融合傳統與現代元素的「童趣恐龍」，取代傳統龍的意向，無論是用於裝點居家環境或辦公室，既新潮又有話題，而紅底燙金春聯也不失濃濃的新春韻味。

龍年春聯（圖／Pinkoi提供）

龍年春聯（圖／Pinkoi提供）

▲傳統與現代元素結合的春聯，新春妝點居家別有一番韻味。（圖／Pinkoi提供）

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