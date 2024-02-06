王必勝酸台中急公布瘦肉精　盧秀燕反轟：是廠商還是人民重要？

記者游瓊華／台中報導

台中市衛生局2月2日公布，在1月15日於國防部台中福利站抽檢冷凍肉品，其中台糖梅花肉片瘦肉精「西布特羅」數值超標引發消費者恐慌，不過農業部採集來源豬場豬隻毛髮等，以及相同批號梅花豬肉片樣品，都強調未檢出。對此，台中市長盧秀燕首度對此發表談話，她表示之前沒有發表談話，是因為食安檢驗是一個專業、科學的問題，是人民的食安大事；另盧秀燕也提到，外界指責台中急公布結果，這樣的指責是以廠商利益為主，不是考量人民利益，讓她瞠目結舌。

▲盧秀燕首度針對瘦肉精風波發表談話，砲轟衛福部長王必勝顧廠商不顧人民。（圖／記者游瓊華攝）



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盧秀燕表示，長期以來，中央、地方政府關於食安檢驗公布，都充分授權食安相關人員進行，但這次台中食安人員公布有關台糖梅花肉片檢出瘦肉精後，台中食安人員被苛責打壓，甚至有人想告他們，她非常不以為然。

盧秀燕也反轟，外界指責台中檢驗出後為何要公布這麼快？為何不讓廠商有申覆機會再公布？這樣的指責是以廠商利益為主，不是考量人民利益，她瞠目結舌，是要第一時間示警，還是要先讓人民吃下肚、犧牲人民健康，讓廠商慢慢申覆再公布？是廠商還是人民重要？

盧秀燕強調，一定要支持人民、支持公務員及食安公權力，政府要站在公正監督高度，不要介入，對於人民食品安全寧嚴勿鬆、寧快勿慢，要展示重視食安最強力態度，增強對政府食安的信心。