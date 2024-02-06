　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北區醫學中心增額2家！薛瑞元認定「同燈同分」不算開上限

衛福部部長薛瑞元。（圖／記者趙于婷攝）

▲衛福部部長薛瑞元。（圖／記者趙于婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部今（6）日公布112年度醫學中心醫院評鑑結果，台北區醫學中心因為分數太過接近，增額台北慈濟和雙和醫院2家醫院升格，台北區醫中從8家變成10家。不過，衛福部長薛瑞元不認為這算打開醫學中心上限天花板，因為最後7至10名分數差距僅0.4分，可以說是「同燈同分」幾乎無法區別，才去增額評定；今年接續進行其它區醫中評鑑，也會比照增額。

過去全台總共有19家醫學中心，透過醫院評鑑評定且數量需進行管制，原本醫院評鑑是每4年進行一次，但剛好2020年遭逢新冠疫情爆發，各醫院需繃緊神經應戰，後續加上發生本土疫情，醫療量能吃緊，一直到今年才恢復進行，已經相隔7年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部今日公布112年度醫學中心醫院評鑑結果，台北區（台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣）評定醫學中心10家，增額評定2家，分別為佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院及衛生福利部雙和醫院。北區（桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣）則因為區域人口數增加，新增國立台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院新竹醫院1家醫學中心

依照此結果，台北區醫學中心增為10家、北區增為2家，全台醫學中心則增至22家。不過，這是否代表醫學中心家數上限天花板打開？薛瑞元卻否認，他說「這次的結果我們不說是打開家數限制，而是成績太近才增額評定，至於家數限制未來是否打開，會在未來醫院評鑑改革小組的會議去決定」。

▲▼醫學中心。（圖／衛福部提供）

▲▼台北區、北區醫學中心。（圖／衛福部提供）

▲▼醫學中心。（圖／衛福部提供）

薛瑞元指出，今年將接續進行中區、南區、高屏區、東區的醫學中心醫院評鑑，今年目前瞭解報名醫院家數有增加，包含高屏區義大醫院本就是準醫學中心，南區則有台大雲林分院、嘉義基督教醫院、大林慈濟也都準備挑戰醫學中心，東區、中區則沒有增加，如果屆時也有差距過小的狀況，會比照這次，差距0.4分之內就會增額。醫事司司長劉越萍表示，評鑑會於5至10月間進行，若沒有意外狀況，應於年底公布，明年1月生效。

針對醫院評鑑改革，薛瑞元表示，衛福部去（112）年12月已成立醫院評鑑改革小組，就醫院評鑑制度進行盤點及全面檢視，研修重點著重醫療服務品質之主軸，提升評鑑基準鑑別度，研擬專任評鑑委員制度，加強評鑑基準與持續性監測指標連動。預計2年內訂出醫院評鑑基準初稿，並進行試評，3年後下一輪醫學中心評鑑正式上路，不影響進行中之醫院評鑑。

薛瑞元透露，以國際醫療來說，過去是看外國病患來台灣就醫的情況，未來研擬是醫院協助其它國家提升當地醫療、促進公共衛生的比重將增加。醫學中心會需要支援偏鄉醫院，也要。

薛瑞元也點出，還有醫院在臨床醫學研究也會參考，過去醫院的研究採取量化指標，例如看投稿國際期刊會被接受的有幾篇等，但之後佔比比重減少，未來會鼓勵參與國際臨床試驗，也鼓勵與國際藥廠簽約委由台灣的醫院做臨床研究。偏鄉醫療醫學中心需合作協助，而研究部分，過去比較注重量化指標如醫學研究投稿國際知名期刊，接下來這比重會減少，轉鼓勵多參與國際臨床試驗。

ET快訊
快訊／陳沂哭了「兇手拿手機往我頭上猛打」！　瘋狂求救
LIVE／陳沂當街挨揍　召開記者會說明
快訊／國1南向「6車連環撞」　占內車道回堵7km
榕樹倒塌瞬間曝！BMW被砸凹　女行人遭擊中
快訊／林彥君生了！　卸貨後落淚
好多人生病！就診破12萬人「近10年次高」　春節後疫情恐再升
快訊／高峰來了！　新冠增65死創新高
快訊／韓國瑜院長首張春聯！　「龍耀吉慶」祝賀
韓國瑜找周萬來任立院秘書長　吳子嘉：一下就破了柯建銘的局

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲林抽驗生鮮食品...4項標示不清　豆乾、瓜子、酸白菜、年糕入列

上周類流感就診破12萬人「近10年次高」　春節後疫情恐再升

快訊／高峰來了！新冠單周增65死創新高　JN.1占6成穩坐主流病毒株

被問為何「這輩子最愛柯文哲」　愛莉莎莎「8理由」解答了

人妻拿到不是她的內褲！小孩問「爸該不會偷情」...真相曝光超暖

史博館開館倒數！打造「南海學園夜間光環境」　路過民眾全驚艷

春節期間出入境旅客大增　邊境手提行李「執行100%檢查」

「下體抓出灰噁物體」狂飄臭雞蛋味！妹子崩潰：卡1個月了

台北區醫學中心增額2家！薛瑞元認定「同燈同分」不算開上限

漢神、大立百貨也能拍黃色小鴨　買起來鴨！日泰人氣伴手禮一次購

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

SJ經紀人婚禮「合體銀赫東海熱舞」　強仁也現身…利特失誤秒被噓爆XD

歐陽娣娣參加選秀喊：我來自中國　認「因家人才紅」Cue娜娜全場驚呼

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

陳昭姿批「怎能這樣對我」　柯建銘嗆民眾黨團烙兄弟

雲林抽驗生鮮食品...4項標示不清　豆乾、瓜子、酸白菜、年糕入列

上周類流感就診破12萬人「近10年次高」　春節後疫情恐再升

快訊／高峰來了！新冠單周增65死創新高　JN.1占6成穩坐主流病毒株

被問為何「這輩子最愛柯文哲」　愛莉莎莎「8理由」解答了

人妻拿到不是她的內褲！小孩問「爸該不會偷情」...真相曝光超暖

史博館開館倒數！打造「南海學園夜間光環境」　路過民眾全驚艷

春節期間出入境旅客大增　邊境手提行李「執行100%檢查」

「下體抓出灰噁物體」狂飄臭雞蛋味！妹子崩潰：卡1個月了

台北區醫學中心增額2家！薛瑞元認定「同燈同分」不算開上限

漢神、大立百貨也能拍黃色小鴨　買起來鴨！日泰人氣伴手禮一次購

和柯震東性事超合堅持「做愛不戀愛」！《愛愛》正妹砲友詹子萱爆討論

親子共學世代傳承　5歲幼兒看80歲知名畫家作品

疑患「褐根病」！榕樹壓凹BMW、擊落行人　北市將協助申請賠償

快訊／陳沂哭了「兇手拿手機往我頭上猛打」！　瘋狂求救：下手非常重

房屋稅等三種地方稅　過期稅單開放線上繳納

讓出外打拼家人、學子返家團圓　中橫便道管制放行增為5時段

保育類領角鴞雨中落難　警民攜手「撐傘護鳥」再送ICU救治

梅西「內收肌腫脹」錯過香港賽直呼不幸　盼明能出戰日本球隊

達美樂披薩醬出包「已全面停用」　急聲明：確保是最後一次

推算空姐做愛時間！男機師還要她多吃木瓜　性騷2人下場曝

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

「0度線」來了！專家曝：春節「這2天」將跌破7度

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

醫院評鑑結果出爐！北慈、雙和、新竹台大分院升格醫學中心

FadBlock被植惡意程式　開發者籲停用

濕冷到除夕！　「冷氣團拜年」低溫跌破10度

要脫單了！2月「桃花最旺星座」　一堆人排隊告白

送神完天神下降？專家：求好運趁現在

立春「兔、龍正式交接」　5生肖躲春化解整年厄運

開業35天刮出2000萬大獎　幸運女得主想買房

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

紅髮艾德演唱會湧9.4萬人　刷新紀錄

陳沂遭痛毆狂踹！死對頭律師「相信兇手認錯人」

2波變天圖看濕冷除夕　全台陰雨探11°C

更多熱門

相關新聞

醫學中心增3家　民團批「政治利益」

醫學中心增3家　民團批「政治利益」

衛生福利部部長薛瑞元今（6）日宣布，再增加3家醫院升格醫學中心，台北區醫學中心將增加台北慈濟和雙和醫院，及新竹台大分院。這也意味到這幾家醫院就醫，門急診部分負擔將增加。督保盟發言人滕西華直言「這就是政治利益」民眾什麼都沒做就要被懲罰，政府未對醫療體系做規劃，這樣的升級對醫療發展是弊大於利，「三級醫院意義不大。」

醫學中心增3家！醫界：出乎意料　

醫學中心增3家！醫界：出乎意料　

醫學中心增3家！民眾就醫3／1起變貴

醫學中心增3家！民眾就醫3／1起變貴

醫院評鑑結果出爐！北慈、雙和、新竹台大分院升格醫學中心

醫院評鑑結果出爐！北慈、雙和、新竹台大分院升格醫學中心

衛福部醫院評鑑明公布！傳醫學中心增2家

衛福部醫院評鑑明公布！傳醫學中心增2家

關鍵字：

醫院評鑑醫學中心衛福部

讀者迴響

熱門新聞

獨／陳沂遭襲！狂男當街揮拳猛揍傷勢曝

國道7撞1死1傷！　駕駛傳「無照講電話」肇事

陳沂遭揍臉4拳「耳肉被撕裂」濺血照曝光！

飛泰國過年前家庭破碎！姊夫悲憤：年要怎麼過

金曲歌王出軌形象直直落！離開10年老東家

遇襲畫面曝！陳沂路邊遭狂男痛毆　急閃仍遭猛踹

繳電話費「發票中100萬」　6人幸運中獎

快檢查！54款除濕機「立即停用」　大牌都上榜

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

快訊／陳沂被揍首發聲：我不好，很害怕！

6女付費挑戰「限時性愛賽」！新北男分飾多角狂騙

快訊／開車加油「發票中200萬」！　獎落2縣市

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

「0度線」來了！專家曝：春節「這2天」將跌破7度

說謊很難被識破三大星座！

更多

最夯影音

更多
柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上
16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面