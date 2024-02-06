台北區醫學中心增額2家！薛瑞元認定「同燈同分」不算開上限

▲衛福部部長薛瑞元。（圖／記者趙于婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部今（6）日公布112年度醫學中心醫院評鑑結果，台北區醫學中心因為分數太過接近，增額台北慈濟和雙和醫院2家醫院升格，台北區醫中從8家變成10家。不過，衛福部長薛瑞元不認為這算打開醫學中心上限天花板，因為最後7至10名分數差距僅0.4分，可以說是「同燈同分」幾乎無法區別，才去增額評定；今年接續進行其它區醫中評鑑，也會比照增額。

過去全台總共有19家醫學中心，透過醫院評鑑評定且數量需進行管制，原本醫院評鑑是每4年進行一次，但剛好2020年遭逢新冠疫情爆發，各醫院需繃緊神經應戰，後續加上發生本土疫情，醫療量能吃緊，一直到今年才恢復進行，已經相隔7年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部今日公布112年度醫學中心醫院評鑑結果，台北區（台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣）評定醫學中心10家，增額評定2家，分別為佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院及衛生福利部雙和醫院。北區（桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣）則因為區域人口數增加，新增國立台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院新竹醫院1家醫學中心

依照此結果，台北區醫學中心增為10家、北區增為2家，全台醫學中心則增至22家。不過，這是否代表醫學中心家數上限天花板打開？薛瑞元卻否認，他說「這次的結果我們不說是打開家數限制，而是成績太近才增額評定，至於家數限制未來是否打開，會在未來醫院評鑑改革小組的會議去決定」。

▲▼台北區、北區醫學中心。（圖／衛福部提供）

薛瑞元指出，今年將接續進行中區、南區、高屏區、東區的醫學中心醫院評鑑，今年目前瞭解報名醫院家數有增加，包含高屏區義大醫院本就是準醫學中心，南區則有台大雲林分院、嘉義基督教醫院、大林慈濟也都準備挑戰醫學中心，東區、中區則沒有增加，如果屆時也有差距過小的狀況，會比照這次，差距0.4分之內就會增額。醫事司司長劉越萍表示，評鑑會於5至10月間進行，若沒有意外狀況，應於年底公布，明年1月生效。

針對醫院評鑑改革，薛瑞元表示，衛福部去（112）年12月已成立醫院評鑑改革小組，就醫院評鑑制度進行盤點及全面檢視，研修重點著重醫療服務品質之主軸，提升評鑑基準鑑別度，研擬專任評鑑委員制度，加強評鑑基準與持續性監測指標連動。預計2年內訂出醫院評鑑基準初稿，並進行試評，3年後下一輪醫學中心評鑑正式上路，不影響進行中之醫院評鑑。

薛瑞元透露，以國際醫療來說，過去是看外國病患來台灣就醫的情況，未來研擬是醫院協助其它國家提升當地醫療、促進公共衛生的比重將增加。醫學中心會需要支援偏鄉醫院，也要。

薛瑞元也點出，還有醫院在臨床醫學研究也會參考，過去醫院的研究採取量化指標，例如看投稿國際期刊會被接受的有幾篇等，但之後佔比比重減少，未來會鼓勵參與國際臨床試驗，也鼓勵與國際藥廠簽約委由台灣的醫院做臨床研究。偏鄉醫療醫學中心需合作協助，而研究部分，過去比較注重量化指標如醫學研究投稿國際知名期刊，接下來這比重會減少，轉鼓勵多參與國際臨床試驗。