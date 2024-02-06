醫學中心增3家！民眾就醫3／1起變貴　門診多花180元、急診多350元

▲雙和醫院。（圖／記者姜國輝攝）

記者洪巧藍／台北報導

醫院評鑑結果出爐！衛生福利部部長薛瑞元今（6）日宣布，台北區醫學中心將增加台北慈濟和雙和醫院，北區則因為區域人口增加，新增新竹台大分院，總共有3家醫院升格醫學中心。這也意味到這幾家醫院就醫，門急診部分負擔將增加，健保署副署長龐一鳴表示，門診費用將從240元升高至420元，將比以往增加180元；急診費用從400元增加至750元，將多付350元，3月1日起生效。

目前全台總共有19家醫學中心，透過醫院評鑑評定且數量需進行管制，原本醫院評鑑是每4年進行一次，但剛好2020年遭逢新冠疫情爆發，各醫院需繃緊神經應戰，後續加上發生本土疫情，醫療量能吃緊，一直到今年才恢復進行，已經相隔7年。

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衛福部今日公布112年度醫學中心醫院評鑑結果，台北區（台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣）評定醫學中心10家，增額評定2家，分別為佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院及衛生福利部雙和醫院。北區（桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣）則因為區域人口數增加，新增國立台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院新竹醫院1家醫學中心。

▲▼台北區、北區醫學中心。（圖／衛福部提供）

薛瑞元指出，醫院評鑑及教學醫院評鑑結果，由衛生福利部依據醫療法相關規定公告。衛生福利部表示，台北區申請醫學中心評鑑之11家醫院，成績均達醫學中心評鑑標準；且排序第7到10名醫院成績相近，排序前10名之醫院，均已具有醫學中心或準醫學中心資格。

增額評定之2家醫學中心位於新北市，將有助於均衡新北市醫療資源。且以111年全民健康保險醫療費用推估，新增2家醫學中心支出約為1億6千萬點，佔該分區總點數之0.09%，對健保財務影響尚屬輕微。北區則因人口數已近400萬，依人口成長之醫療需求，增加1家醫學中心。113年度醫院評鑑如遇有相同情形，將比照辦理。