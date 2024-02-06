北京地鐵追尾致3重傷、70輕傷！　18人被問責追責

▲北京地鐵事故現場 。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京「地鐵追尾事故」調查報告5日公布，事故共造成3人重傷、70人輕傷，直接經濟損失約950.8萬元（人民幣，下同，約新台幣4063萬元）。

據《北京日報》報導，調查報告顯示，2023年12月14日下午6時52分許，北京地鐵昌平線西二旗站至生命科學園站上行區間，兩輛列車發生追尾事故，導致130人骨折，無人員死亡。

報告指出，經北京市公安司法鑒定中心鑒定，3人重傷、70人輕傷；事故造成直接經濟損失約950.8萬元。北京市政府日前批准地鐵昌平線列車追尾事故調查結案。

調查認定，事故的直接原因是，北京當天處於暴雪橙色預警期，事發地區正在降雪，市地鐵公司應對準備工作不夠充分，雪天限速、降速等安全措施不夠具體；當值行車調度員在線路堵塞未完全排除的情況下，解除032車扣車，且未告知032車司機前方024車區間臨時停車。

▲北京地鐵昌平線驚傳車廂斷開。（圖／翻攝微博）

另外，032車司機以人工駕駛模式行駛過程中，在系統提示減速後未及時採取制動措施；制動措施採取後受降雪影響，行車軌軌面濕滑，輪軌黏著系數降低，032車制動距離延長，導致與前方區間臨時停車的024車發生追尾事故。

北京市紀委市監委經過問責調查，對地鐵昌平線運營單位北京市地鐵運營有限公司和行業監管部門北京市交通委員會共計18人追責問責。此外，公安機關已對該起事故相關責任人員立案調查，北京市地鐵運營有限公司按規定對相關人員進行處理。