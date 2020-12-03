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阿嬤接下課！孫子車上「命令讓座」：不讓妳這老東西坐...網全火了

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▲年約8、9歲的男童，對著自己的奶奶大吼。（圖／擷取自網易視頻）

▲男童對著自己的阿嬤大吼「我警告妳給我起來」。（圖／擷取自網易視頻

實習記者陳培鈞／綜合報導

博愛座一直存在著爭議，有些民眾因擔心被旁人側目，因此即使位子是空的也不敢坐。近日在大陸也發生一樁「讓座」爭議，一名男童在地鐵上要阿嬤讓座，竟對她大吼「就是不讓妳這老東西坐」。一旁乘客看不下去便好心勸說，還被他反嗆，「做你的事別管我！」男童目無尊長的行徑，全被人拍下來並上傳網路。網友全都怒了起來「這孩子廢了，長大八成是混蛋」。

據《網易新聞》報導，事件發生在本月2日大陸北京的地鐵4號線，一名阿嬤搭地鐵接孫子下課時，這名年約8、9歲的孫子想要阿嬤讓坐，竟對她怒吼道，「我警告妳，給我站起來，妳是個什麼東西！聽不懂人話嗎？」阿嬤則回應，「你要是再大聲喧嘩，一會兒下了地鐵我就自己走了，因為你這種孩子不能要！」沒想到話還沒說完，孫子又回嘴說，「就不讓妳這個老東西坐！」

一旁女乘客看不下去，好心勸導男童說「你做的事讓大家都看不慣你知道嗎？有你這樣跟大人說話的嗎？」並問他讀什麼學校，男童竟回覆，「臭學校！」還大聲斥責女乘客，「幹妳的事去，不要管我！」阿嬤則在一旁表示，「阿姨說的你聽見了嗎？我告訴你，你再這樣，明天開始我也不接你上下學，讓你爸你媽管，缺家教。」

整個事發過程被旁人拍了下來，並將影片傳上網，這名網友還附註「提要」表示，影片前這名男童指著奶奶大罵「妳是個什麼東西！聽不懂人話嗎？就不讓你這個老東西坐」。

影片曝光後引來網友怒火罵道，「這孩子廢了，長大八成是混蛋」、「所以父母只生不教育，也是在給自己挖坑埋雷」、「怎麼養成這樣」、「是父母的家教出問題」、「小孩對自家長輩不敬的，都是活該，自作自受。」

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