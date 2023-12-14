快訊／北京地鐵行駛途中「車廂分離」　多人受困搶救中

▲北京地鐵昌平線驚傳車廂斷開，大量乘客待援。（圖／翻攝微博）

記者柯沛辰／綜合報導

北京地鐵昌平線14日晚間6點50分傳出列車事故，有兩節車廂在軌道上斷開，導致多人受傷。目前乘客在車上待援，消防到場搶救中。

根據《南方都市報》報導，一位乘客透露，當時他們聽到前方一聲巨響，緊接伴隨一陣強烈衝擊感，整輛列車突然停下，但由於車廂內乘客眾多，有許多人摔倒受傷。

▲▼車廂斷開受困，許多乘客紛紛破窗逃生。（圖／翻攝微博）

北京地鐵證實，初步瞭解，昌平線列車最後兩節與前車在西二旗至生命科學園區段發生分離情況，有乘客受傷。

地鐵公司救援人員第一時間到達現場，同時聯繫119消防、120急救中心參與救援。目前，正在進行人員疏散，疏散乘客正在陸續到達西二旗站，現場已準備保暖及救助物品。

北京地鐵表示，昌平線西二旗至生命科學園區段上行（開往昌平西山口方向），部分列車臨時停車、部分列車延誤。目前昌平線朱辛莊站至昌平西山口站維持區段運營，有急事的乘客請繞行其他線路或改乘其他交通工具。

當地氣象資訊顯示，北京昌平14日有「中雪」，白天最高氣溫-1度，夜間最低溫度-6度。

▼北京地鐵連發三則公告通報事故狀況。（圖／翻攝自微博）

▼乘客拍下車上畫面，心有餘悸地說「腳不自主的在抖」。（圖／翻攝自微博）