女留學生魚刺卡喉嚨！美醫院急調6專家手術…她收276萬帳單傻了

▲女留學生到醫院拔1根魚刺，竟收到276萬元帳單。（圖／翻攝自bilibili）

圖文／CTWANT

魚刺卡喉嚨的代價竟要276萬元。美國一名中國大陸女留學生，最近在影音平台《bilibili》分享拔魚刺的意外旅程，她除驚訝美國的醫療費高昂，也對兩國面對問題態度以及拔魚刺手法的差異感到新奇。

女留學生表示，當時在家吃中國來的剁椒魚頭時太激動，不小心讓魚刺卡在喉嚨裡，且預約免費的校醫院時只想著「去醫院夾出來就行了」，怎知整個過程會讓她大開眼界。

護理師在醫前問診時雖知道她魚刺卡喉嚨，卻因為她有喉嚨痛症狀，要求「先做核酸檢測」，原因還是「妳能保證不是新冠嗎」。等見到醫師，對方還先問：「妳可以呼吸嗎？」之後甚至安排她照X光，以及半開玩笑表示「不論結果如何，我們都沒辦法替妳治療」，因為校醫院沒有喉鏡可以檢查。

女留學生透露，當天就在沒拿到X光片、被安撫先等1個禮拜再說的情況下被打發回家，只好馬上再找大醫院門診，並排了3小時的隊才看到醫生。怎知，醫師居然覺得「卡魚刺很難辦」，必須請耳鼻喉專家來會診，接著再讓她躺擔架去急診室，一次給6個醫師治療。

然而，她先是在不知情情況下，喝下麻藥「緩解」喉嚨痛，護理師還在她身上扎了全身麻醉預留孔做不時之需，她雖想大喊「讓我跟魚刺共度餘生吧」，卻因口腔被麻醉說不出話來，之後也因為刺的位置較深，必須用喉鏡處理。

女留學生指出，整個「手術」過程才短短半小時，卻花費高達8.8萬美元（約新台幣276萬元），好在有學生保險只需付1000多美元（約新台幣3萬多元）。她表示，經過這次經驗「5年不敢再吃魚」，也希望大家在美國能謹慎吃魚、買個好保險。

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