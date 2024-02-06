沒回家過年！表嫂酸她沒給紅包「逃避責任」　網傻眼：吃相難看

▲過年給親戚小孩紅包是義務嗎？（示意圖／取自photoAC）

圖文／CTWANT

在過年期間，包紅包象徵吉利與祝福，但這筆額外的開銷，還是令許多人相當頭痛！就有一名網友抱怨表示，自己原本沒有打算回家過年，卻因為今年表哥的小孩剛出生，竟遭表嫂暗酸「姑姑不回家是在逃避責任」，面對不熟親戚突如其來的冒犯，讓她氣憤不已。

一名女網友在Dcard以「一定要包紅包給親戚小孩嗎」為題發文，表示自己不常回家，也沒打算回家過年，即使兩個月前表哥的小孩剛出生，讓她多了姑姑的新身分，不過與表哥一家不熟，就也沒多想什麼，沒想到表嫂得知後，竟然在背後暗酸「都當姑姑了不回家是在逃避責任嗎？」她聽到後相當傻眼，「請問包紅包給妳的小孩是我的責任嗎？紅包算是禮尚往來的心意吧，我又跟他們不熟，也沒有小孩，紅包最後還不都被父母拿走。」不過，她也好奇問「大家都會包紅包給侄子或外甥嗎？小嬰兒要包多少呢？」

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貼文一出，眾多網友皆認為包紅包不是義務，更何況表哥也不算近親，紛紛留言力挺原PO，「紅包是給祝福不是乞討」、「如果是我聽到這種話就不會包了，不爽給這種人佔便宜，包給兄弟姐妹的小孩就夠了，表哥表嫂算什麼」、「根本就是在情勒紅包」、「包紅包本來就不是義務，有包就只是個心意，應該偷笑了」、「表哥的小孩親戚關係已經很遠了欸，如果不是有好的交情，一般不會包吧」、「說實在的，如果表字輩的平常根本不熟，在逢年過節點個頭就好，有什麼好包的」、「紅包這種事情看交情和自身能力，不需要被情勒」

至於親戚小孩的紅包行情，不少網友則建議可以包200元聊表心意就好，「其實可以包個200意思意思」；也有網友表示，若不想包紅包的話，也可以用禮物代替，「如果小孩未來長大很討喜可愛就可以送禮物，但沒必要包紅包，真的都被父母拿走而已，玩具反而拿不走」。

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