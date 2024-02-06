人妻拿到不是她的內褲！小孩問「爸該不會偷情」...真相曝光超暖

▲人妻表示，小孩發現一件不是她的內褲。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一名人妻說，她請小孩幫她拿換洗衣物，發現一件內褲不是她的，小孩質疑爸爸偷情，最後才找到內褲主人，結束這場驚魂記。網友則直呼，「有這種媽媽很幸福。」

原PO在《毒姑九賤婆媳討論區》發文，表示「我請孩子幫我拿換洗衣物 ，孩子拿了一件不屬於我的內褲。」原PO說，這件不是她的。老公回，「不是嗎？妳的生理期用的不是這樣的嗎。」為此，原PO還去確認款示。

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小孩A說，「爸爸！你該不會去偷情了吧？」老公表示，「我是離開過你們喔？」小孩B表示，「有！上班的時候。」小孩C稱，「爸！難道是偷別人的。」於是原PO視訊娘家的媽媽，問內褲是不是她的，怎料對方馬上承認。這讓老公理直氣壯笑說，「你們這群屁孩快跟我道歉。」

原PO解釋，「事實上是我每次回娘家如果天氣許可，我娘都會幫我們全家洗衣服（我娘習慣天天洗衣服）然後裝袋，所以才會出現這樣的狀況，有時我覺得因為我娘對我蠻好的，隊友看在眼底也不會對我要求太高，他覺得我也是被媽媽捧在手心上，沒理由到他家就什麼都不是。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「有這種媽媽很幸福，老公想法也很棒」、「感覺妳媽媽挺時尚的，內在穿著可以讓孫輩誤以為爸爸偷吃」、原PO回，「家母有一顆少女心。」

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