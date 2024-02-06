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要脫單了！2月「桃花最旺星座」　一堆人排隊告白

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲2月份有7大好運星座被點名桃花最旺。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

單身好久的你，對於愛情始終懷抱著幻想與憧憬，期待在2024年有開花結果的一天？占星YouTuber安德魯的賤聲房即盤點2月份「桃花最旺」7大星座，個個都是人氣王，逢年過節有許多能認識新對象的機會，務必好好把握，而已有伴侶的人，則要掌握好經營之道，才能讓你們越愛越濃烈。

2月份人氣王，桃花爆棚星座名單揭曉。安德魯說，除了參考太陽外，也要把上升星座參考進去，以上升星座為主、太陽為輔：

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1.金牛座

2月份有很多談戀愛的機會，即使是回家過年，也容易認識到新朋友。然而，不論單身與否，2月份「距離感」這3個字的存在感非常明顯，像是單身金牛雖有很多認識新對象的機會，但都是有距離的，像是異國戀、異地戀，就看你能不能克服這障礙。大多數的金牛座趁著此時不妨交交朋友，認識的對象都很優質，常讓你小鹿亂撞。

至於有對象的金牛座，在2月份要懂得維繫彼此間的感情，很多事情使你們被迫相隔兩地。感情是需要經營的，每天關心的電話或訊息都好，別讓熱度退去。

2.獅子座

感情關鍵字就是「不要糾結」！單身獅子在2月份有機會遇到跟你很像的對象，不論是講話頻率、想法或三觀都很相似，會一拍即合、愛火一下子蔓延開來，會愛得很濃烈。2月份要多出門結交新朋友，但務必放輕鬆，因你在意的眉角和原則也會在這時表現得特別明顯，自我意識高也顯得你難以親近，若想談戀愛，得想辦法讓自己看起來更平易近人、多微笑，否則會嚇跑很多想和你發展的對象。

有伴侶的獅子座，和另一半相處心態上則較輕鬆和諧，可多安排增進兩人感情的約會，趁著過年期間出門旅遊；很多事情別再堅持己見，無傷大雅的小事能配合就配合，只要達到互相合作，2月份感情絕對甜到爆表。

▲▼聊是非用圖,男女,性。（圖／視覺中國CFP提供）

▲處女座在喜歡的人面前要放輕鬆、別太急，才有開花結果的可能。（示意圖／視覺中國）

3.處女座

想要談戀愛的處女座，切記2月份在喜歡的人面前，不要表現過頭，好好拿捏分寸，這個月可望有進一步的發展。但節奏上會變得比較急，平時被動的你反而在這時主動起來，對對方的期待比較高，一旦沒得到預期中的反應或對方沒get到你的點，會顯得特別失落。一定要放輕鬆、穩住腳步，有些人的感情需要慢慢發酵、順著走就好，太急恐釀反效果。

有男／女朋友的處女座2月份和另一半相處上沒有太大問題，唯獨你會變得特別敏感，可能一點點小事情、小情緒你就會無限放大。千萬不要糾結在還沒發生的事情上，可能只是你胡思亂想出來的，試著把心胸放大一點，才不會傷害感情。

4.天秤座

桃花運非常好的天秤座，若想談戀愛在2月份有很多機會，若想要打探對方的消息，可透過朋友的嘴去關心或試探，這個月份神隊友有很多位，藉由朋友的力量幫助你輕鬆「拿下」。但切記，自己的架子不要擺太高，有些剛認識的人也許你還沒感覺，但經過相處可能會心動，別在一開始單看外貌而打槍對方，好好相處才知道彼此適不適合。

有另一半的天秤座，2月份雙方「溝通」是關鍵，不太適合將小情緒、心事逼著不說，唯有互相坦誠才能解決問題，否則容易出現冷戰情況。只要溝通順暢，兩人會在這月份邁向人生下一個階段，感情會變得更加穩定，可能有更長久的規劃，像是同居或結婚，雙方對感情更有安全感、關係更加緊密。

情侶,擁抱,兩性。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲想要談段穩定戀愛的摩羯座，在這個月會迎來好消息。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

5.摩羯座

摩羯座在感情中的能見度很高！雖然2月份有很多認識新對象、甚至走入一段關係的機會，但一開始挑人時眼光就要精準，別把桃花運發展成桃花劫，來者不拒恐釀禍，要慎選、眼睛睜大，這跟你的心態穩不穩健有關。想要談段穩定戀愛的摩羯座，這個月份會有好消息；反之若只是玩票性質，勸你不要輕舉妄動，否則只是在替自己惹麻煩。

至於有男女朋友的摩羯座，2月份感情會出現變動，必須做出重大決定，可能有些摩羯座正面臨一段不健康的戀愛關係，這時斷捨離、做回自己，也可以藉此省思你的感情健不健康，太將就、勉強的愛情，會讓你嚴重內耗，感受不到幸福。

6.水瓶座

2月份水瓶座魅力極強，所有人都看到你身上的閃光點，優點會被無限放大，進而吸引很多人對你釋出好感，想談戀愛的你這時做自己就好，即使做錯事、說錯話，大家也會覺得你很可愛。可以留意職場中的人，像是客戶或是新進的員工，可能就此激出一段戀情；若本身已有曖昧對象，2月份升級成為戀人關係的機會也變得更加明朗。

非單身的水瓶座，這個月份要打開耳朵多聽另一半的想法與意見，2月份你的另一半是你的貴人與神隊友，能幫助到你很多。也提醒水瓶座要懂得避嫌，與他人相處的距離要拿捏好，可能因為走得比較近，而讓伴侶誤會了。

7.雙魚座

想要談戀愛的雙魚座2月份顯得格外迷人，可能對愛情充滿希望和期待，容易遇到讓你怦然心動的對象。鼓勵所有雙魚座在這個月份要改變自己，例如換髮型或打扮自己、經營外在形象等，對你都是大大加分。

已經有伴侶的雙魚座，可以密切安排兩人約會可以一起從事的活動，藉此拉近彼此的距離。2月份可能會有較多的不信任與猜疑感出現，這時若兩人都願意為感情努力、願意經營，在這個月份膩在一起不是壞事，對雙方都會有注入強心針的效果。

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