▲爆紅YouTube「跳廣告外掛」被植惡意程式，開發者警告快停用。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

知名影音串流平台YouTube近期嚴厲打擊廣告攔截器，使得另一款能夠秒速播完廣告、形同直接跳過廣告的擴充外掛FadBlock爆紅，不料FadBlock的開發者近日親上火線警告，FadBlock前陣子被他轉賣，如今該程式已遭不當濫用，被不肖人士植入惡意程式，呼籲用戶盡快停用FadBlock。

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▲FadBlock開發者發布公告，呼籲用戶停用過去的FadBlock。（圖／翻攝自GitHub）

YouTube擴充外掛「FadBlock」開發者0x48pira日前在原始碼代管平台GitHub發布公告，表示他已經不是FadBlock的擁有者，一個多月前已經把FadBlock賣給軟體商，但他發現FadBlock後來經過多次轉手，如今程式遭到不當濫用，目前的擁有者在程序內植入了惡意程式，嚴重威脅使用者資訊安全。

0x48pira提醒，以前曾經在瀏覽器安裝FadBlock的用戶最好盡快停用，避免電腦或筆電的個人資訊外洩或遭盜用。他也透露，近期將會發布全新版本「FadBlock Origin」的擴充外掛程式，除了適用於多個瀏覽器外，未來在YouTube Music上也可以使用，同時也根據用戶的回饋，調整了許多功能與修復錯誤。

0x48pira感嘆，他原本認為已採取妥善的預防措施，確保買家不會惡意使用FadBlock，為何所有進行交易的 Chrome 擴充功能，最後都會被惡意濫用，真的很令人心碎，而他賣掉FadBlock的初衷，是相信這樣可以讓用戶受益，因為隨著用戶增加，FadBlock維護變得愈加困難，他只是希望FadBlock能發展的更好。