台南學甲慈濟宮大年初1至初3　舉辦保生大帝龍年紀念金幣大贈送

▲台南學甲慈濟宮董事長王文宗，手捧保生大帝龍年紀念金幣，歡迎大家新年來走春參拜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

保生大帝台灣開基祖廟台南學甲慈濟宮，宣布從大年初1起3天舉辦「開基保生2大帝加持保生大帝龍年紀念金幣啟運大贈送及大紅包摸彩活動」，3天限量11000個，董事長王文宗公開呼籲全國信眾來學甲慈濟宮，過平安橋的信眾就可以領取到慈濟宮龍年紀念金幣，祈求來年平安順遂、好運旺旺來。

董事長王文宗表示，坐落在台南市學甲區濟生路170號的「學甲慈濟宮」開基保生2大帝神威顯赫，每年過年人潮眾多，今年因應信眾需求，從大年初1、初2、初3，早上8時開始舉辦為期3天「保生大帝龍年紀念金幣及新春大紅包摸彩活動」，恭請國寶級800多年歷史開基保生2大帝坐鎮七星平安橋，讓信眾手持替身通過七星平安橋消災解厄，過完平安橋的信眾，將可以領取到慈濟宮龍年紀念金幣(限量11000個)，質感具收藏價值。

每個金幣都放進內殿經過開基保生2大帝加持增添神力，正面以彩色開基保生2大帝聖像鑄造，背面以生肖龍，代表龍年萬事順利大吉，讓信眾求取沾保生大帝靈氣，祈求一整年能平安好運旺旺來。

王文宗說，初1、初2、初3也有摸彩活動，獎品有iphone15手機、PS5遊戲機、現金大紅包（初1：8800元1名，3600元1名；初2、初3：6600元1名，3600元1名）、新春大禮包，讓信眾通通帶回家，廟方準備1000份佰圓保生金符(錢母)給有需要的信眾添油香求取結緣。慈濟宮也有提供光明燈、太歲燈、文昌燈服務，讓大家萬事如意一整年。

王文宗表示，歡迎大家新年到學甲慈濟宮走春參拜、過七星平安橋、領保生金幣、參觀國寶葉王交趾陶，來一趟另類的新春寺廟之旅。