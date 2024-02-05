初二不給回家！媳被抓去「婆婆娘家」爆委屈　一票不挺：你的問題

▲婆婆不讓原PO回自己的娘家。（示意圖／CFP，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「婆婆堅持說，我也要去婆婆的娘家走動。」一名女網友發文表示，每年的大年初二，婆婆都會要她和先生一起回婆婆的娘家，讓她覺得很火大，「為什麼我每年跟我先生都要陪婆婆回她自己的娘家？」貼文曝光後，引發其他網友討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，每年初二，婆婆都會要她和先生一起回婆婆娘家，「然後叫我初三再回我自己的娘家，甚至今年更誇張，不肯我回我的娘家」。

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而讓原PO感到不平衡的是，婆婆明明就有兩個兒子，「但是小叔跟小嬸卻是可以在除夕就回小嬸的娘家，夫妻倆待到初五才回來」，為什麼她和先生卻要跟著婆婆回娘家？完全是差別待遇。她也補充道，其實她都有告訴婆婆「我可以自己回我的娘家就好」，但對方卻堅持要她一起去，「意思是婆婆的娘家我也要出現」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「叫你隊友自己處理～不然就整個年假都躲回娘家」、「我初一回娘家，一定要堅持，現在是民國時代了，不是古代，你婆家是清朝時代」、「你的個性決定別人對你的態度，也許你小嬸個性比較強硬，導致你婆婆不敢為難她，而你比較好欺壓」、「因為你肯理她呀」。

不過也有網友認為，「每年？如果一開始你就不敢、不願、不要硬起來據理力爭，旁人就更愛莫能助了」、「一切都跟婆婆無關，有問題的是你，自己想想吧！懶得說你了」、「你不硬起來，別人說什麼辦法都不管用」、「說是一回事，你自己願不願意又是一回事，既然你都願意聽話照做，真的就不要抱怨」。