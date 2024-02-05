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大陸 大陸焦點 特派現場

「JN.1」成中國COVID-19優勢流行株！　專家：春節疫情恐上升

▲。（示意圖／CFP）

▲JN.1變異株已成優勢流行株。（示意圖／CFP）

文／中央社

中國官方研究人員今（4）天表示，當地COVID-19疫情中，JN.1變異株已成優勢流行株，感染病例以輕型為主，隨著人員流動和聚集，預計春節前後疫情將逐步上升。但當前呼吸道疾病仍以流感為主。

澎湃新聞報導，中國國家衛健委今天召開記者會，中國疾控中心病毒病所研究員陳操在會中表示，目前當地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍呈低水平流行，但近期病例報告、哨點醫院檢測陽性率等監測數據有小幅增加，提示疫情呈現上升趨勢。

他說，目前中國COVID-19本土病例中，JN.1變異株已經成為優勢的流行株，感染病例主要是以輕型為主。隨著春節前後人員跨區域流動和人群聚集性增多等因素影響，預計疫情將逐步上升。

報導說，監測數據顯示，中國急性呼吸道疾病形勢在2023年12月上旬達到高峰後連續2週下降，12月底小幅回升，持續在高檔波動，近3週有所下降。其中，流感呈下降趨勢，但仍是當前呼吸道疾病感染的最主要病原體，其他的呼吸道疾病處於較低水平。

專家研判認為，2月份中國仍將繼續呈現多種呼吸道疾病交替或共同流行態勢，其中，流感預計在春節前後降至較低水平。

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