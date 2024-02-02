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大陸 大陸焦點 特派現場

花3千萬港幣買國產電動巴士「5年內全報銷」　公開招標拆毀或出口　

▲香港九龍巴士公司向中國青年汽車集團採購的電動公車。（圖／翻攝香港巴士大典）

▲香港九龍巴士公司向中國青年汽車集團採購的電動公車。（圖／翻攝香港巴士大典）

文／香港01

香港專營巴士陸續步入電動巴士時代，早於城巴威馳騰電巴及九巴比亞迪電巴在香港街道馳騁前，政府曾撥資1.8億元港元（約7.18億元新台幣）資助五間專營巴士購置36輛大陸國產單層電動巴士，作先導試驗，惟表現成效均極差。

▲香港九龍巴士公司向中國青年汽車集團採購的電動公車。（圖／翻攝香港巴士大典）

▲中國青年汽車集團於2019年破產倒閉。（圖／翻攝香港巴士大典）

其中，九巴2017年在公帑資助下，以3120萬元港元（約1.24億元新台幣）購入8輛中國青年汽車集團的單層超級電容巴士及充電站，但因成效不佳及原車廠結業，在2021年起因損毀又未能返回製造廠維修情況下，已陸續停牌廢棄，使用年期不足5年。九巴昨（1）日發招標通告，為該8輛巴士進行拆毀或出口，意味正式壽終正寢。

▲香港城巴公司向山東沂星公司購買的「華夏神龍」電動公車。（圖／翻攝香港巴士大典）

▲香港城巴公司向山東沂星公司購買的「華夏神龍」電動公車。（圖／翻攝香港巴士大典）

香港環保署在多年前，全額資助九巴3120萬元（港元，下同）購入「超級電容巴士」。九巴今日發出招標意向書，為旗下8輛廢舊超級電容單層巴士進行拆毀或出口用途，同時為2輛二手歐盟五型柴油工程車進行拆毀或過戶用途。競投者必須具備備處理有關車輛之拆毀或出口之經驗及能力，截止登記日期為本月20日上午10時。

事實上，政府在2011年施政報告宣布撥資1.8億元，資助五間專營巴士購置36輛國產單層電動巴士作先導試驗，當中包括九巴今次招標拆毀的8輛中國青年汽車集團超級電容單層巴士，該款車曾被派往行駛284號線。

不過，多款國產電動巴士表現均不佳，甚至頻出事故。根據2018年立法會文件披露，當時實測的32輛大陸國產電巴中，以九巴購入的4輛青年汽車超級電容單層巴士續航能力最差，整體電巴日均續航能力均低於普遍單層巴士要求。

文件揭示，雖然當時青年電容巴未完成全部試驗，但其日均續航能力預料只有19公里。相較已完成測試的5輛比亞迪電池巴，其平均每日續航力約為190公里，環境溫度高及空調系統負載高時則減至約150公里，雖然遠較青年電容巴高，但卻仍未達到大部分單層巴士路線的日程需要約為200至300公里的標準。

翻查資料，中國青年汽車集團在2019年結業，九巴8輛青年電容巴自2021年後陸續損毀，又因無法返回原廠維修，因此陸續停牌，並停泊在九巴大埔車廠。

試驗計劃下引入的其他國產電池巴士，表現亦欠佳，包括城巴及新巴5輛山東沂星「華夏神龍」單層電巴，試驗後均不足應付日常所需，甚至首航即壞車須返廠修理，9個月復航又壞，有指城巴去年拋售全數5輛「華夏神龍」單層電巴。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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