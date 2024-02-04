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大陸 大陸焦點 特派現場

陸春節口岸日均通關將達180萬人次　恢復至2019年流量

▲深圳羅湖出入境口岸。（圖／CFP）

▲深圳羅湖出入境口岸。（資料圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸2024春運已拉開序幕，據官方預測，今年春節假期口岸將迎來新一輪出入境客流高峰，日均通關人數將達180萬人次，較去年春節增長約3.3倍，與2019年春節出入境流量相當。

據《央視新聞》報導，大陸大型國際機場口岸預計客流高峰主要集中在2月8日至11日，以及2月16日至17日，上海浦東、廣州白雲、北京首都、杭州蕭山、成都天府機場日均通關人數預計分別達到8.3萬、3.9萬、3.6萬、1.6萬、1.6萬人次。

毗鄰港澳陸路口岸預計客流高峰主要集中在2月11日至15日，珠海拱北、青茂、港珠澳大橋、橫琴口岸日均通關人數預計將達到30.5萬、9.9萬、7.8萬、6.5萬人次，深圳羅湖、福田、廣深港高鐵西九龍站、深圳灣口岸預計將達到19.8萬、15.7萬、10.4萬、10萬人次。

另外，大陸國產大型郵輪「愛達·魔都號」將於2月14日自上海吳淞口國際郵輪港入出境，屆時入出境旅客將達8000人。

大陸國家移民管理局提醒廣大中外出入境旅客，出行前及時關注口岸客流變化和通關情況，仔細檢查出入境證件簽證是否有效，中國公民出境時需提前了解前往地安全形勢、入境政策，合理安排行程，強化風險防範意識，注意人身和財產安全。

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