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大陸 大陸焦點 特派現場

陸春運遇大暴雪　民眾滯留車內受凍：路程2小時變15小時

▲▼大陸暴雪，湖南湘西：低溫雨雪冰凍天氣來襲高速車輛緩慢前進。（圖／視覺中國）

▲湖南湘西低溫雨雪冰凍天氣來襲，高速車輛緩慢前進。（資料圖／視覺中國）

文 ／中央社

2008年初肆虐中國華南的雨雪天氣，今年恐將在華中重演。由於進入春運時期，華中雨雪天氣已造成班機取消及高鐵列車嚴重誤點，部分旅客在停電而中斷供暖的車內及車站滯留，返鄉之路受阻。

這波雨雪天氣除衝擊春運交通外，也釀成其他災情。河南省信陽市羊山新區一座停工中的體育館，由於屋頂不堪積雪重壓而坍塌，所幸無人傷亡。

中國氣象單位日前警告，今年這波主要發生在華中地區的雨雪天氣，威力不容小覷，部分省區為此展開預防措施。3日上午，中央氣象台更發布暴雪橙色預警和冰凍橙色預警，級別僅次於最高一級的紅色預警，指河南南部、湖北大部、安徽中北部、江蘇西部等地有大到暴雪，局部地區甚至有特大暴雪。

綜合中國媒體報導，由於春運已於1月26日展開，且運量處於上升階段，華中這場雨雪天氣對往來中國南北地區的鐵公路交通造成衝擊，也影響在華中起降的空中交通。而這幾天以來，行經華中地區的高鐵列車便接連因為電線結冰難以導電，導致列車失去動力而停駛且車內無法供暖，造成嚴重誤點的情事。

報導指出，2月2日晚間起自漢口站開往杭州、南京、北京、上海、廣州、深圳等地的鐵路列車均出現誤點，新城快線列車甚至臨時停駛1天；此外，上海鐵路集團也停駛3日至今天共39班次的旅客列車。

根據報導，一名麥女士（化名）2日晚間反映，她從湖北荊州搭乘高鐵前往漢口，因雨雪天氣中途停駛長達5個多小時，車內暖氣斷供，全車旅客冷得發抖。雖然列車服務員免費供應了泡麵和八寶粥，但沒有熱水無法沖泡。最後，列車直到3日上午11時才抵達漢口，不到2小時的路程花了15個小時才到。

一名網友趙女士（化名）3日凌晨指出，從湖北宜昌到漢口的高鐵列車也在中途停駛幾個小時，直到當天近中午才恢復通行，但時速只有20公里。

除鐵路外，武漢、宜昌等機場2至3日有多架次班機因跑道結冰而被取消，導致大批旅客被困在機場。而公路交通也受到衝擊，高速公路因降雪或結冰行駛緩慢，造成嚴重塞車。

有民眾反映，自己從上海開車回貴州，結果因此開了3天還沒到家。也有駕駛人在高速公路上塞了一整晚，都未能下交流道。還有電動車駕駛人因為塞車電量不足，面臨開不到目的地又找不到充電樁的窘境。

除交通外，中國應急管理部已將湖北、安徽兩省的低溫雨雪冰凍災害應急響應，從4級提升至3級，並向這兩省調撥棉大衣、棉被等4萬件作為救災物資。而湖北、安徽、河南多個風景區也因大雪而宣布關閉，禁止遊客進入。

不少華中、華南民眾形容，這場雨雪天氣十分罕見，至少從2008年雨雪災害以來就未曾見過。目前，湖北、湖南、安徽等地都出現了凍雨天氣，安徽平地甚至有地區積雪達12公分。

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