等到了！超商大杯美式「只要26元」爽喝　限時7天搶買

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取將在2月8日起至2月14日止推出「CITY龍年指定案型688元」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

快把優惠時間記下來！超商將推出連續7天「咖啡飲品組合688元」優惠，民眾最愛喝的大杯美式下殺單杯26元、大杯拿鐵也只要38元，超級划算，若在活動期間購買該專案轉贈給親朋好友，並在指定時間內兌換完畢，轉贈者還能獲得點數紅包6點，最高可獲贈66點，直接當現金爽花。

7-11 OPENPOINT行動隨時取將在2月8日起至2月14日止推出「CITY龍年指定案型688元」，品項有「CITY CAFE大杯美式26杯」、「CITY CAFE大杯拿鐵18杯」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶16杯」、「CITY TEA經典純奶茶/純奶青任選20杯」、「CITY PRIMA大杯精品美式/拿鐵任選10杯」。

▲「CITY龍年指定案型688元」優惠品項、數量一次看。

不僅如此，「CITY龍年指定案型688元」還要再加碼！只要會員購買後再轉贈親朋好友，受贈者於3月15日前完成兌換，轉贈者就可獲得OPENPOINT點數紅包6點，最高可獲贈66點。

另外，人氣速食品牌「必勝客」推出周末優惠，2月17日、2月18日、2月24日及2月25日可以爽吃「13吋大比薩外帶5折」，優惠口味則有經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、雙層美式臘腸、夏威夷、松露海鮮珍珠起司、法式卡菲海陸及金皇軟殼蟹干貝比薩可以任選，可透過官網下單。

▲周末限定比薩半價吃。（示意圖／必勝客提供）