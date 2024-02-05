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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

豬肉瘦肉精風波　民進黨立委齊籲台糖「告到底」

▲立委陳亭妃接獲台南市安南區四草蚵農反映，近年來大量中國牡蠣以洗產地方式從越南借道來台，嚴重影響台灣本土蚵農的生計。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨立委陳亭妃。（資料照／記者林東良翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台糖安心豚梅花肉片是否含有瘦肉精引發爭議，民進黨立委陳亭妃今（5）受訪說，台糖透過公正單位檢測「零檢出」，台中市政府應該說明數字從哪裡來的？同時支持台糖「告到底」；民進黨立委王定宇亦指，未複驗確認就輕率拋出消息，台中市政府以及炒作食安搞政治鬥爭的人，已造成消費者恐慌、傷害過年旺季的畜牧業、損害台糖聲譽。

陳亭妃今天上午接受媒體聯訪時呼籲，台中市政府應該對外說清楚講明白，台糖已經透過各種管道，將外界有疑慮的部分做解釋，而且都是透過公正單位的檢測，最後公布出來的資料完全是「零瘦肉精」，如果是這樣的話，為什麼台中市政府的數字會不一樣？

陳亭妃說明，不僅如此，現在大家開始詢問，台中市府也沒有說法，希望台中市府儘速說明，數字從哪裡來的？為什麼台糖「零檢出」？另外也希望台糖針對此案提起訴訟，因為現在聲譽受到錯假訊息影響，台糖聲譽非常重要，且此案也影響民眾對行政院把關食安的看法，應該告到底，食安比什麼都重要，絕對不能讓人民失去信心。

王定宇則在昨天深夜透過社群平台表示，台糖遍查養豬場，連毛髮、血液、以及所有供應的飼料都拿出來檢驗，沒有任何瘦肉精的痕跡，此外，西布特羅是劇毒，列為全球禁藥，全球沒有動物藥廠或飼料場生產西布特羅的化學添加劑，僅有檢驗用的標準品，昂貴且難以取得。

王定宇說明，其他縣市，包括藍營執政縣市，都沒稽查出任何瘦肉精。他提醒，檢驗最小的可以檢出的值是0.001ppm，而台中市食安處檢出0.002ppm相當接近機器的極限，衛福部食藥署當時提醒台中市政府是不是要再審慎一點，複驗、調查確認後再做公佈，沒想到台中市府已對外發布新聞稿，「現在只剩一個問題：台中市政府檢驗出的『西布特羅瘦肉精』是哪來的？」

王定宇表示，未複驗確認就輕率拋出消息的台中市政府以及炒作食安搞政治鬥爭的人，造成消費者恐慌、傷害過年旺季的畜牧業、損害台糖聲譽，他支持受損害者提告。

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