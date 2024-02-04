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女友主動幫大掃除「開口討紅包」　被拒秒走人…他傻眼了

女友主動提議幫大掃除　不請自來「開口討紅包」被拒秒走人…他傻眼了

▲年關將至，許多人都準備要大掃除。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

年關將至，許多人都準備要大掃除。不過，一名男網友表示，女友主動提議要幫忙整理家裡，自己當下就拒絕，但對方自己跑來，「結果就在今天，我送她回家的時候～她跟我說～叫我過年要包紅包給她？我滿頭問號？我說為什麼～她說她幫我整理家裡」，但他從頭到尾都沒要求女友幫忙，當下真的超傻眼。

原PO在「匿名公社」發文，要過年了，家家戶戶都在大掃除，某一天女友說 「要不要幫你家整理？」自己回應「不用吧～家裡有我爸、我小媽，這要求很奇怪吧」，結果日前女友放假，突然跑來幫忙大掃除，「我整個傻眼～然後～我還跟她說：你不要整理。我還很擔心她平常上班已經夠累了～還要整理我家裡」。

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當事人提到，「結果就在今天，我送她回家的時候～她跟我說～叫我過年要包紅包給她？」原PO表示，自己當下滿頭問號，「我說為什麼～她說，她幫我整理家裡。我也回她說：我有叫你不要幫我整理～妳自己愛整理，你現在又要跟我討情～對還不對～結果她馬上不爽～直接回家，到現在都沒有傳訊息給我～是在哈囉？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「其實包一個紅包沒什麼，但用這樣討的就很討厭。不過如果你是想繼續走下去就包一下，但要跟女友說包給她是因為愛她，而不是因為她來打掃整理而包的」、「可能想要你包紅包給她，用打掃方式來當藉口！但我覺得這個可以跟對方說明白，畢竟雙方所想的都不一樣」、「整理沒整理都一樣！過年包一個紅包給女友開心一下又何妨」。

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