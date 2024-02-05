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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「為什麼我不能喜歡韓國瑜？」　館長嗆酸民：韓院長當選，很爽！

▲▼館長：韓國瑜當選，爽。（圖／翻攝自韓國瑜Facebook、翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

▲館長：韓國瑜當選，爽！（圖／翻攝自韓國瑜Facebook、翻攝自館長惡名昭彰YouTube，下同）

記者董美琪／綜合報導

韓國瑜當選的立法院長後，引發綠營及一些名嘴「關注」。有網友不滿地指出之前批評過韓國瑜的人，現在卻改口支持。對此，知名網紅館長陳之漢反駁，「我不能喜歡韓國瑜喔？看他當院長，爽！」館長還讚揚韓國瑜「不得不說，他這次真的帥！」也對韓總和國昌老師的表現充滿期待。

網友在館長直播上留言，「以前罵韓國瑜啥樣子，現在他當院長了，風向變了馬上又喜歡了？」館長立刻回擊，「人都這樣嘛，以前不喜歡阿，我以前也很喜歡民進黨阿，現在不喜歡，因為現在民進黨夠垃圾，台灣選民都這樣？一票民進黨終身民進黨？」

「怎樣？我不能喜歡韓國瑜？我就喜歡，怎樣？我就看他當院長，我爽！」「我今天韓國瑜不錯啊，我看到他很爽阿，莫名其妙，我不能喜歡韓嗎？」至於韓國瑜當選院長受訪時曾說，會盡量維護小黨利益，盼以人民利益為福祉，館長也稱讚，「不得不說，他這次真的很帥！」

館長進一步指出，「民進黨真的是輸不起，贏了總統還這麼囂張」民進黨這次的沒這麼好幹，錢也沒有那麼好騙。他提到未來舉債特別預算必須經過立院同意，並預言總統賴清德將會變成「邊緣人」。

館長指出過去黃國昌猛攻韓國瑜，而現在他看到韓國瑜與黃國昌擁抱，認為個人恩怨應該擱一旁，共同商討國家大事，以推動法案並爭取支持者。

▲▼館長：韓國瑜當選，爽。（圖／翻攝自韓國瑜Facebook、翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

▼看影片音量請先轉小，影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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