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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲辦北區謝票茶會！陳琬惠疑惑「沒收到訊息」　柯辦回應了

▲▼柯文哲出席民眾黨北區地方謝票茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席民眾黨北區地方謝票茶會。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲4日下午參加北區地方謝票茶會，與會者包括前台北市黨部主委林國成、角逐新北市第二選區（蘆洲、五股、三重16里）立委失利的李有宜等人，但卻不見曾角逐宜蘭縣區域立委的前立委陳琬惠身影；而陳晚間也發臉書質疑此事，使柯辦稍早回應，感恩茶會、餐會、見面會為分批分場次。

柯文哲4日下午3時出席位在台北市中山區的北區地方謝票茶會，慰勞各地方黨部、志工團隊，而前台北市黨部主委、立委林國成，台北市議員林珍羽、黃瀞瑩皆到場參與，還有角逐新北區域立委失利的李有宜，以及民眾黨競選總部主委、前新黨籍台北市議員李慶元等人。

但晚間陳琬惠於臉書發文表示，「今日最疑惑，北區感恩茶會，有宜參加了、宜蘭哲友會參加了，我沒訊息⋯」引發底下眾多網友留言安慰「地方黨部真的要檢討反省，怎麼運作的， 讓重要的人士反而都被漏掉」、「琬惠多認真，大家都看在眼裡」，還有人說「到底～～～北區怎麼分」，陳琬惠則親回「我也想問」。

對此，柯文哲辦公室發言人陳智菡回應，柯文哲競選總部與各地方黨部舉辦的感恩茶會或餐會、見面會，皆為分批、分場次進行；陳琬惠因原有中央委員身分，因此安排於1月24日位於台北市文山區之星靚點花園飯店場，為免誤解，在此向各位說明。

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