　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

上校竟當眾對「四星上將」拍桌　軍方內部譁然：不可思議！

▲總統府戰略顧問霍守業▼（圖／記者呂佳賢攝）

▲國防安全研究院董事長、四星上將霍守業。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者陶本和／台北報導

曾於國防部工作的盧德允4日透過臉書分享一段小故事，一位國防安全研究院退役上校，近來竟對著軍內德高望重的四星上將、國防院董事長霍守業拍桌4下。盧德允說，消息傳至國防部，引發議論，聞者多表不可思議。

盧德允表示，一名專長資訊網路安全在國防院任職的退役上校，近來想以國防院作為平台，推動資安網安設備的安全成熟度認證，讓國內廠商經過認證，得以進入外國，尤其是美國的供應鏈。

不過，盧德允指出，霍守業了解後，在院內會議表達立場指出，國防院是國防部智庫，屬學術研究單位，與認證作業不相關，因為涉及利益，將影響智庫超然地位。

但是該名退役上校在會中仍堅持己見，竟然當著大家的面，對著霍守業拍桌子四下。盧德允表示，霍守業德高望重，是好好先生，他講話不急不徐，他也拍了一下桌子說，「我也會拍桌子」。

盧德允說，消息傳到國防部，引發議論，聞者多表不可思議，一者下屬拍長官桌子，極其罕見；二者兩人年紀差二十多歲，長幼失序；三者上校與一級上將階級差四層，有違軍中倫理。

盧德允表示，一般看法是，學術單位內部常有不同見解，大家理性溝通討論，用不著拍桌子；而有官員表示很難接受，覺得這是一種精神上的暴行犯上，國有國法，家有家規，退役上校行為不可取。

盧德允說，在國防院的尾牙上，霍守業致辭時半開玩笑說，今天不要拍桌子哦；且巧合的是，抽獎時，霍守業抽出董事長獎，竟然抽到那位拍桌者，他上台領紅包與霍守業一齊合影。

ET快訊
尾牙紅包一打開「空的」！她難過當面問潘若迪：這是正常的嗎
上校當眾對「四星上將」拍桌！　軍方內部譁然：不可思議
韓男團偶像悄來台灣！　現身內湖遭捕獲
21萬歐洲高價團「住漏水房」！作家跪地擦水：被當盤子
詹雅雯爆「被性騷半年」！　直播宣戰
快訊／國道駕駛突休克不治！　警隧道旁CPR畫面曝
超兇網紅尾牙唱太糟！唱2句「老闆丟1萬塊趕下台」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

上校竟當眾對「四星上將」拍桌　軍方內部譁然：不可思議！

有念大學才能投票？　王鴻薇批柯文哲失言：怎是讓參選人挑選民

盼「最晚2／16開議」遭綠委狂酸　黃國昌回擊：層次太低不需回應

貓奴認證！王世堅曬愛貓自拍大談養貓經　網讚：鐵漢柔情

看綠白「電話門」 戒慎恐懼　王鴻薇：與白合作沒公開透明會受傷

羅智強要提修法端正選風　不讓「盜圖苗」事件再發生

前幕僚建議「柯文哲更該告陳永興、林逸民」 無法反駁將對誠信重傷

韓國瑜、柯建銘30年前立院「髮密照」曝光　遭笑歲月是把剃頭刀

念大學才有投票權？　林楚茵批柯文哲學歷歧視

冗長訴訟影響官兵士氣　立法院法制局：可恢復軍審或修法

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬人朝聖！　卡倫史考特飆「咖啡神曲」全場跟唱

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

車速快到剩殘影！26歲女醉後狂飆畫面曝,騎士遭撞噴飛50公尺慘死

林進告別阿嬤

媽故意喊「睡著手會一直舉高」　裝睡兒不想下車努力抬手證明

台灣VS大馬「SIZE」發音　獨特唸法網友超有感

上校竟當眾對「四星上將」拍桌　軍方內部譁然：不可思議！

有念大學才能投票？　王鴻薇批柯文哲失言：怎是讓參選人挑選民

盼「最晚2／16開議」遭綠委狂酸　黃國昌回擊：層次太低不需回應

貓奴認證！王世堅曬愛貓自拍大談養貓經　網讚：鐵漢柔情

看綠白「電話門」 戒慎恐懼　王鴻薇：與白合作沒公開透明會受傷

羅智強要提修法端正選風　不讓「盜圖苗」事件再發生

前幕僚建議「柯文哲更該告陳永興、林逸民」 無法反駁將對誠信重傷

韓國瑜、柯建銘30年前立院「髮密照」曝光　遭笑歲月是把剃頭刀

念大學才有投票權？　林楚茵批柯文哲學歷歧視

冗長訴訟影響官兵士氣　立法院法制局：可恢復軍審或修法

業績激增！老闆霸氣喊年終2個月　他「見4位數」心寒：比去年慘

李聖經一到泰國就變辣！深V辣露白皙美胸　網讚：美瘋了

上校竟當眾對「四星上將」拍桌　軍方內部譁然：不可思議！

宜蘭賓士龜速闖紅燈...逆向撞保全厢型車！駕駛血糖過低出狀況

台糖豬肉片檢出瘦肉精！毒物醫曝「代謝時間」：比萊克多巴胺長

男致電捐贈「可攜帶核彈頭的火箭」　美國空軍博物館一聽報警　

狂砍60分仍救不了勇士！「咖哩大神」成近2週輸球第3人

春安工作啓動！花蓮警全面動員　24小時受理報案提供服務

小六數學題「求問糖果有幾顆」　一票被考倒！正解曝：前面不要看

上半年「桃花旺爆」TOP3星座！金牛魔羯口味都變了 水瓶再等2個月

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

政治熱門新聞

韓國瑜、柯建銘30年前立院「髮密照」曝光　遭笑歲月是把剃頭刀

韓國瑜被爆上班首日神隱　本人直球回應了

陳其邁探班紅髮艾德　粉絲傻眼：市長自肥

他建議「柯文哲更該告陳永興、林逸民」 否則將對誠信重傷

野生周美青現身麵店！低調送春聯讓老闆驚呆

媒體人爆綠「開8位數要藍委跑票」　吳崢：有證據歡迎提供、不應含沙射影

林楚茵批柯文哲學歷歧視

幕後／老師傅柯建銘對壘花蓮王屠龍刀　戰神要帶「八壯士」殺出血路

看綠白「電話門」 狂燒　王鴻薇：戒慎恐懼

快訊／被白營點名「民進黨說客」　林煜喆認未獲授權：抱歉造成困擾

「社福界俠女」張錦麗病逝　侯友宜徹夜難眠：一路好走！

嗆黨內大老「可以休矣」　吳沛憶：你們真的不適合！

1月31日那一夜發生什麼事？　綠白喬院長「電話門」時間軸一次看

有念大學才能投票？　王鴻薇批柯文哲失言：怎是讓參選人挑選民

更多熱門

相關新聞

大陸軍事外交盛事竟無人聞問

大陸軍事外交盛事竟無人聞問

中華民國海軍雖然實力不差，但迫於國際現實，不得其門而入已經是無奈現實，但若是不聞不問，透過各種軍事外交關係，去掌握未來西太平洋海軍論壇議程動向，搞清楚周邊海軍同行在搞些什麼事，那就太誇張囉！

國安大漏洞　國防部嚴重違反規定

國安大漏洞　國防部嚴重違反規定

層峰主謀卻打歪的國家級詐騙

層峰主謀卻打歪的國家級詐騙

國防部錯發警報？　執政黨又再賣芒果乾？

國防部錯發警報？　執政黨又再賣芒果乾？

飛彈烏龍警報響　爆政府信任危機

飛彈烏龍警報響　爆政府信任危機

關鍵字：

軍中衝突國防院霍守業拍桌事件軍事

讀者迴響

熱門新聞

台中派出所長中彈亡　妻赴警局做筆錄

快訊／台中所長派出所疑持槍自戕亡

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　男被海扁

曾國城遭斷聯「至今沒釋懷」　羅時豐自責淚崩：對不起

鄭啟泰驟逝！2天前還在討論婚禮　未婚妻慟：一點都不好玩

很會照顧人的「天生暖男」4大星座

今「立春」8禁忌一次看　4星座喜迎財神

陳芳語要結婚了！爆「5月30歲生日嫁鼓手男友」

28歲男「一碰就射」！人妻苦忍3年崩潰：這麼快…怎麼過

立春「兔、龍正式交接」　5生肖躲春化解整年厄運

梧桐妹「又穿唇環＋舌環」！ 同框賈靜雯、修杰楷度假

即／台中派出所長中彈身亡　檢相驗「右腦入左腦出」

過年「全台連下3天」挑戰強烈冷氣團　恐跌破10℃時間曝

親戚「1個月賺多少」小鐘神回2句話

鄭啟泰「突腹瀉、腳抽筋」送醫當日就驟逝

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬人朝聖！　卡倫史考特飆「咖啡神曲」全場跟唱

紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬人朝聖！　卡倫史考特飆「咖啡神曲」全場跟唱

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面