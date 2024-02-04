上校竟當眾對「四星上將」拍桌　軍方內部譁然：不可思議！

▲國防安全研究院董事長、四星上將霍守業。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

曾於國防部工作的盧德允4日透過臉書分享一段小故事，一位國防安全研究院退役上校，近來竟對著軍內德高望重的四星上將、國防院董事長霍守業拍桌4下。盧德允說，消息傳至國防部，引發議論，聞者多表不可思議。

盧德允表示，一名專長資訊網路安全在國防院任職的退役上校，近來想以國防院作為平台，推動資安網安設備的安全成熟度認證，讓國內廠商經過認證，得以進入外國，尤其是美國的供應鏈。

不過，盧德允指出，霍守業了解後，在院內會議表達立場指出，國防院是國防部智庫，屬學術研究單位，與認證作業不相關，因為涉及利益，將影響智庫超然地位。

但是該名退役上校在會中仍堅持己見，竟然當著大家的面，對著霍守業拍桌子四下。盧德允表示，霍守業德高望重，是好好先生，他講話不急不徐，他也拍了一下桌子說，「我也會拍桌子」。

盧德允說，消息傳到國防部，引發議論，聞者多表不可思議，一者下屬拍長官桌子，極其罕見；二者兩人年紀差二十多歲，長幼失序；三者上校與一級上將階級差四層，有違軍中倫理。

盧德允表示，一般看法是，學術單位內部常有不同見解，大家理性溝通討論，用不著拍桌子；而有官員表示很難接受，覺得這是一種精神上的暴行犯上，國有國法，家有家規，退役上校行為不可取。

盧德允說，在國防院的尾牙上，霍守業致辭時半開玩笑說，今天不要拍桌子哦；且巧合的是，抽獎時，霍守業抽出董事長獎，竟然抽到那位拍桌者，他上台領紅包與霍守業一齊合影。