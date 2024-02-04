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春安工作啓動！花蓮警全面動員　24小時受理報案提供服務

▲▼花蓮縣警局實施重要節日安全維護工作任務講習。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲花蓮縣警局實施重要節日安全維護工作任務講習。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「113年加強重要節日安全維護工作」自2月1日（星期四）22時起至2月15日（星期四）24時止為期15日，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，花蓮縣警察及各協勤民力，將全天24小時受理民眾報案及提供服務。

年節將屆，春節慶祝活動如火如荼展開，年貨大街、大型百貨、量販店、賣場、餐飲業、彩券行等地人潮熱絡，民眾前往各金融機構辦理匯款及提領現鈔等狀況將達顛峰，交易金額也較為龐大，容易成為歹徒覬覦目標，花蓮縣警察局春節期間提供保護存提款安全服務，若有需求可撥打110或是與花蓮縣各警察分局、分駐（派出）所提出申請，若遇詐騙案件，應立即報警或撥打165反詐騙專線，切勿輕易提供個資或匯款轉帳，以保障自身財產安全。

▲▼花蓮縣警局實施重要節日安全維護工作任務講習。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

春節期間若有舉家外出，為維護住家安全，有警方加強巡邏需求，花蓮縣警察局春節期間提供民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護服務，提出申請後，警方將派員實地勘察，規劃納入巡邏路線，並於適當地點設置巡邏箱簽巡守望，守護民眾居家安全。

為使該項工作推展順利，建立團隊共識，加強犯罪預防、偵查並重工作，維持交通順暢及迅速回應民眾需求，縣警局已於1月24日實施任務講習，總計143人參加；其中，鳳林分局28人及玉里分局27人（計55人），分別於各該分局會議室採視訊連線方式參訓。

▲▼花蓮縣警局實施重要節日安全維護工作任務講習。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

警察局長王旭昌表示，今年「113年加強重要節日安全維護工作」配合當前治安狀況，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作三大主軸，在「治安平穩」方面，各轄區分局提升巡邏警力密度，並與轄區金融機構建立互助聯防機制及保護民眾存（提）款安全；並增列校園反毒防詐宣導，提升青少年犯罪預防知能及加強查緝愷他命，打擊無正當理由施用、持有第三級毒品愷他命案件，防止愷他命濫用情勢擴散；「交通順暢」，採機動、彈性與即時交通疏導，重要交通樞紐及高事故路段，加強稽查及防制作為，並增列未依規定禮讓行人及未依規定停讓為重點取締項目，以保障行人安全、降低事故肇事率；「民眾安心」，立即回應民眾需求之同理心與熱忱，積極投入與治安、交通有關之具體服務，增進良好警民關係。

另要求交通警察隊、防治科及保安科協同各分局結合義警（交）、民防、巡守隊等協勤民力資源，共同維護轄區治安，加強轄內超商維安工作並機動派遣民力協勤，落實花蓮市中正、中山、中華路金三角商圈、東大門夜市等10處易壅塞路段（區域）與大禹嶺、合歡山等23處觀光景點及風景遊憩區等交通疏導管制工作，同時取締酒後駕車等交通違規，保障民眾居住與交通安全，讓民眾安心、快樂過好年。
 

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