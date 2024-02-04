下周雞蛋休市暫停報價　蛋商公會：供應穩定「民眾免囤蛋」

▲下周雞蛋休市暫停報價，蛋商公會指供應穩定，搶蛋惡夢不會重演。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

下周就是農曆春節，國內雞蛋消費市場熱絡，但因產量回穩，本周供需平衡。台北市蛋商公會理事長林天來今（4日）表示，雞蛋市場在春節期間休市，下周暫停報價，產地價由蛋商和蛋農自行協調，市場零售價可參考本周的批發價每斤52元，待年初六（2/15）開工再評估是否調整蛋價。他強調，今年春節雞蛋供應充足，去年搶蛋惡夢不會重演，消費者不用刻意囤蛋。

林天來指出，隨著寒流結束，本周雞蛋產量回穩，消費端與加工端整體供需平衡，雖然過年期間有冷氣團，但因春節休市，用蛋量趨緩，因此下周暫停公告蛋價，但過年期間蛋商還是會持續收蛋，產地交易價格由蛋商和蛋農自行協商，不會特別公告「紅盤價」（蛋農在過年期間降產地價給蛋商）。

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林天來說，根據最新產銷狀況評估，年前雞蛋供應和價格均維持穩定，雖然下周不報價，零售通路端可參考批發價每斤52元交易，預計到年初六開工後，再衡量產銷變化決定是否調整公告蛋價。

農業部代理部長陳駿季日前也指出，目前國內蛋雞在養隻數約3400多萬隻，每日雞蛋生產量約在2400萬至2450萬顆，足以供應國內民生消費，雖然近期低溫、年前需求旺盛，仍可透過產業調度來因應，且禽流感疫情明顯獲得控制，今年缺蛋機率非常低。